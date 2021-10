Groupama-FDJ lanceert juniorenopleiding, zoon Rik Verbrugghe sluit aan

Groupama-FDJ heeft haar ploeg nog verder uitgebreid. De Franse formatie had een mannen- en een vrouwenploeg in de WorldTour en een beloftenformatie op continentaal niveau, maar daar komt nu ook een juniorenploeg voor talentvolle jongens bij.

In 2020 introduceerde Groupama-FDJ al een plan om een juniorenploeg op te bouwen, maar vanwege de coronacrisis was er wat vertraging. Voor komend seizoen heeft het team zes renners in de gelederen, die worden aangestuurd door oud-profwielrenner Benoît Vaugrenard en Joseph Berlin-Semon. “We zijn compleet, omdat we renners van alle profielen hebben”, aldus Vaugrenard. “We willen ze beter leren kennen en ze helpen in hun ontwikkeling.”

“Ons doel is niet per se om meteen topresultaten te behalen. Als ze winnen, is dat goed. Maar we zijn er ook om ze de komende jaren te laten werken en ze zo goed mogelijk te begeleiden bij hun overgang naar de profs”, zegt de ex-renner. Overigens gaat het niet echt om een ploeg in de kleuren van Groupama-FDJ; het is een opleiding waarbij het team de talenten ondersteunt. De renners blijven koersen voor hun eigen clubs.

Twee Belgen

De selectie bestaat uit Alexy Faure-Prost (17, klimmer), Titouan Fontaine (16, rouleur en sprinter met baanervaring), Louka Lesueur (17, puncheur en klimmer met crosservaring), Colin Savioz (17, klimmer), Vlad Van Mechelen (17, sprinter en puncheur) en Jens Verbrugghe (17, allrounder met goede tijdrit en goed in de heuvels).

Naast de vier Fransen maken Van Mechelen en Verbrugghe als Belgische talenten de selectie compleet. Laatstgenoemde is de zoon van oud-wielrenner en -bondscoach Rik Verbrugghe, die tegenwoordig werkzaam is bij Israel Start-Up Nation.