Grote rondes een week inkorten, kan dat? woensdag 22 april 2020 om 15:32

Bryan Cookson was de eerste die het idee opperde om de grote rondes dit jaar van drie naar twee weken te brengen. Later bleek dat ook Patrick Lefevere het voorstel genegen is. Van rennerszijde liet Dylan Teuns een balonnetje op. “Dit is toch het ideale moment om te experimenteren”, klonk het. Maar kan dat wel? Het is sowieso gevoelige materie, zo blijkt.

Het idee om de grote rondes in te korten, leeft al langer. Het zou een overvolle kalender ontlasten, het zou het format aantrekkelijker maken en een jonger publiek aanspreken. Korter en dus spectaculairder, weet u wel. Dit jaar leek een goed moment om het een keertje uit te proberen. Maar verder dan een aantal suggesties zoals in de inleiding beschreven, komen we voorlopig niet.

“Moeilijk dossier”

Het Laatste Nieuws belde erover met Belgisch bondsvoorzitter Tom Van Damme, die in zijn rol van voorzitter van de wegcommissie van de UCI mee aan tafel zit bij het overleg over de invulling van de nieuwe kalender. Van Damme legt liever geen verklaringen af. Verder dan ‘het is een moeilijk dossier”, komt hij niet. “Hoe minder er over gezegd wordt, hoe beter.”

Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, is iets duidelijker. “Er speelt meer dan het klassieke emotionele verhaal waarin chauvinisme, trots en prestige de doorslaggevende elementen zijn. Op dit moment staat niemand te springen om wedstrijddagen in te leveren. Het zijn moeilijke tijden voor iedereen. Voor RCS (Giro, red), voor ASO (Tour en Vuelta, red). Iedereen hoopt op zoveel mogelijk racedagen om de financiële schade te beperken.”

Solidariteit

Concreet: organisatoren leven van sponsoring en mediacontracten. Voor een wedstrijd van drie weken wordt meer betaald dan voor een van twee weken. Of beter nog: een wedstrijd met vier weekends is meer waard dan een race me drie weekends. Het zijn immers de weekenddagen die extra rendabel zijn. Vandaar dat ook kleinere rittenkoersen niet staan springen om weekends vrij te maken voor de klassiekers. De UCI wil nu zo snel mogelijk met een kalender komen, maar het getouwtrek is nog volop bezig. “Wij zeggen al langer dat er een keer kritisch naar de kalender gekeken moet worden,” gaat Van De Spiegel voort. “Maar financieel gezien is dit geen gemakkelijk moment om grote aanpassingen door te voeren.” Maar of een kortere Giro of Vuelta voor dit jaar nu ook echt overwogen, dat wil niemand met zoveel woorden bevestigen. Halen ASO en RCS – de grootste spelers – hun slag thuis? Of kiest de UCI voor solidariteit en gunt ze de kleinere rittenkoersen extra ruimte op de kalender? Antwoord rond 15 mei, dan maar… (Foto: Mauro Vegni en Christian Prudhomme (rechts) poseerden samen in de Giro 2017)