Grossschartner na tweede plaats: “Moscon was slim in de sprint”

Felix Großschartner was in de derde etappe van de Tour of the Alps dicht bij de overwinning. Aan de streep in Naturns moest de Oostenrijker het hoofd buigen voor Gianni Moscon in de sprint.

“We wilden echt terugslaan vandaag”, liet Großschartner naderhand weten. BORA-hansgrohe had gisteren in de finale de boot gemist en was uit op revanche. “Na een lang trainingsblok op hoogte zijn de prestaties soms nog wat wisselvallig, en misschien was dat gisteren het probleem. Toch is er geen excuus en stonden we er niet. Vandaag reden we vanuit het vertrek aanvallend. Samen met Matteo Fabbro maakte ik deel uit van de vlucht, maar de groep werkte niet echt goed samen en we hebben allebei hard gereden omdat we wilden wegblijven.”

“Op de slotklim kwam het aan op de benen en we konden allebei mee. Omdat de achtervolgende groep erg dichtbij was, was er geen ruimte voor aanvallen en ook was het wind op kop in aanloop naar de finish. In de sprint had ik weliswaar de snelheid, maar ik kon Gianni in al die bochten niet voorbij. Hij was slim om van kop af aan te gaan. Toch ben ik blij, want vandaag was belangrijk. Ik heb nu vertrouwen voor de komende etappes en volgende weken”, aldus de Oostenrijker.