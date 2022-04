Grootste zege ooit voor Cavalli in Amstel Gold Race: “Had niets te verliezen”

Voor Marta Cavalli kwam met het winnen van de Amstel Gold Race een droom uit. De 24-jarige renster van FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope ontsnapte op de top van de laatste keer Cauberg uit een favorietengroep en kwam solo aan. “Dit is echt een ongelooflijk gevoel”, vertelt Cavalli in het flashinterview.

“Ik moet ook mijn ploegleider bedanken, want ik voelde mij moe en niet goed in de finale”, legt de Italiaanse uit. “Op de top van de laatste Cauberg waren we met acht of negen rensters vooruit en zei hij dat het mijn moment was. Ik had niets te verliezen. We begonnen het seizoen met het motto ‘alles of niets’ en dat heb ik geprobeerd”

Cavalli reed weg uit een groep met onder meer Annemiek van Vleuten en Demi Vollering en sloeg direct een gat. “Na 500 meter keek ik om en zag ik dat ik een groot gat had. Daarna was het gaan tot de finish”, aldus Cavalli. “Bij de verkenning spraken we al over dit moment. Als je achteraan de groep zit en het valt stil, dan is dat een sleutelmoment. Dat het ook lukt, is ongelooflijk.”

De laatste keer Cauberg was nog niet zo lastig, vertelt ze na afloop. “Het zwaarste was om die laatste bocht te nemen, aan de voet. Het was een groot gevecht in aanloop daar naartoe, als een wasmachine”, lacht ze. “Het was daar wel gevaarlijk, en door vele valpartijen in afdalingen ben ik soms nog bang. Maar uiteindelijk zat ik goed en veilig vooraan.”