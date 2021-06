Groot-Brittannië met broers-Yates, Thomas en Geoghegan Hart naar Tokio

Het Brits olympisch comité heeft bekendgemaakt welke renners meedoen aan de wielerkoersen op de Olympische Spelen van Tokio. Adam en Simon Yates komen in actie in de wegwedstrijden, net als Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart die ook de tijdrit doen.

Simon Yates rijdt met zijn ploeg Team BikeExchange eerst nog de Tour de France, voordat hij naar Tokio vertrekt. Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart (beiden INEOS Grenadiers) doen de Tour eveneens eerst. Lizzie Deignan, die tijdens de Olympische Spelen van Londen (2012) zilver pakte, wordt in de olympische wegwedstrijd voor vrouwen vergezeld door Anna Shackley, die ook in de tijdrit van start gaat.

In de olympische mountainbikewedstrijd maakt de regerende U23-wereldkampioen Tom Pidcock zijn opwachting. De getalenteerde Britse alleskunner moest onlangs de Ronde van Zwitserland laten schieten door een sleutelbeenbreuk, maar hij is op tijd hersteld voor zijn eerste Olympische Spelen. In de mountainbikewedstrijd voor vrouwen verschijnt Evie Richards aan het vertrek voor Groot-Brittannië.

Baannummers

Met Laura en Jason Kenny heeft Groot-Brittannië de meest succesvolle vrouwelijke en mannelijke baanrenners ooit in de selectie. Laura Kenny wordt in de vrouwen-duurploeg vergezeld door de olympische kampioenen Katie Archibald en Elinor Barker, net als door Neah Evans en Josie Knight. Jason Kenny vormt samen met Ryan Owens en Jack Carlin de mannen-sprintploeg van de Britten.

Ed Clancy gaat proberen zijn vierde gouden medaille op rij te winnen op de ploegenachtervolging. De mannen-duurploeg bestaat verder uit Ethan Hayter, Ethan Vernon, Matt Wals en Ollie Wood. Katy Marchand tot slot vertegenwoordigt Groot-Brittannië op de sprintnummers voor vrouwen.