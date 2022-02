Dylan Groenewegen wint weer in Saudi Tour, Van Gils eindwinnaar

Dylan Groenewegen heeft de vijfde en laatste etappe van de Saudi Tour op zijn naam geschreven. Nadat Caleb Ewan in de diepe finale lekreed, was de Nederlander sneller dan Daniel McLay en Davide Ballerini. De leiderstrui van Maxim Van Gils kwam in de slotrit niet meer in gevaar.

Met Maxim Van Gils in de leiderstrui vertrok het peloton vanuit Alula Old Town, waar later ook gefinisht zou worden, voor de laatste, vrij vlakke etappe van de Saudi Tour. Aangezien een massasprint het meest aannemelijk scenario was, hoefden we in de slotrit geen grote klassementswijzigingen meer te verwachten.

In de openingsfase van de 138,9 kilometer lange etappe waren er veel uitvalspogingen. Uiteindelijk slaagden vier renners erin weg te rijden. Martin Bugge Urianstad (Uno-X) en Polychronis Tzortzakis (Kuwait PCT), die we beiden al meerdere malen in de aanval hadden gezien deze ronde, kregen het gezelschap van Jannik Steimle (Quick-Step-Alpha Vinyl) en Urianstads ploeggenoot Anthon Charmig. Hun voorsprong werd nooit groter dan twee minuten.

Van Gils helpt in de achtervolging

Dat was vooral te wijten aan Jan Maas en Thomas De Gendt, die vanuit het peloton de vlucht controleerden in opdracht van hun sprinters: topfavorieten Dylan Groenewegen en Caleb Ewan. Maas en De Gendt werden daarbij op een gegeven moment ook nog geholpen door klassementsleider Van Gils, die in dienst van Ewan zijn steentje bijdroeg aan de achtervolging.

Op dertig kilometer van de streep moest de Griek Tzortzakis vooraan lossen, tien kilometer later – bij de eerste van drie passages van de finishlijn – hield Bugge Urianstad het voor gezien en met nog achttien kilometer te gaan, kon Charmig enkel toezien hoe Steimle bij hem wegreed. De Duitser probeerde het solo. Op het moment dat hij in zijn eentje vertrok, lag hij nog driekwart minuut voor op het peloton.

Van Poppel gaat vroeg aan, Groenewegen komt er overheen

Steimle ging er vol voor, maar gesteund door BORA-hansgrohe en Cofidis, wisten de achtervolgende ploegen de renner van Quick-Step-Alpha Vinyl weer bij de lurven te grijpen. Dit gebeurde net voor het ingaan van de slotronde, op tien kilometer van de streep, waar Danny van Poppel als eerste doorkwam. Hij snoepte drie bonificatieseconden mee. Gelijk daarop probeerde Tim Declercq, de nummer vier van het klassement, er in zijn eentje vandoor te gaan.

Binnen de kortste keren was de Belg echter alweer ingerekend. Een massasprint was onvermijdelijk. Maar dit zou een sprint worden zonder Caleb Ewan, die op een kleine drie kilometer van de streep lekreed. Vervolgens was het Van Poppel die uitstekend gebracht werd door zijn ploeg en vroeg aanging. Te vroeg, zo bleek. Zijn landgenoot Groenewegen wist er op de lichtjes oplopende finish nog over te komen. De renner van BikeExchange – Jayco hield daarbij Daniel McLay en Davide Ballerini af.

De groene leiderstrui van Van Gils was tijdens de etappe niet in gevaar gekomen. De 22-jarige Belg werd de eindwinnaar van de Saudi Tour.