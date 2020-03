Greg Van Avermaet: “Zal volgend jaar gemotiveerder dan ooit zijn” dinsdag 24 maart 2020 om 18:02

Nu de Olympische Spelen zijn uitgesteld naar 2021, mag Greg Van Avermaet zich nog een jaar langer Olympisch kampioen wegwielrennen noemen. De renner van CCC is het roerend eens met de beslissing van het IOC. “Het is nu onmogelijk om op een veilige manier de Spelen te organiseren”, zo valt te lezen in een persbericht.

Van Avermaet veroverde vier jaar geleden de gouden medaille in Rio de Janeiro en wilde komende zomer zijn titel verdedigen in het Japanse Tokio, maar zijn Olympische plannen gaan voorlopig de ijskast in. “Het is natuurlijk teleurstellend dat de Spelen niet kunnen doorgaan, maar ik sta volledig achter de beslissing.”

“We moeten momenteel kijken naar de veiligheid en de gezondheid van mensen. Het is op dit moment niet mogelijk om de Spelen te organiseren, met duizenden mensen van over de hele wereld. Er was gewoon geen sprake van een eerlijk speelveld. We gaan een onzekere periode tegemoet, waardoor er geen andere beslissing kon worden genomen.”

Van Avermaet hoopt in 2021 een gooi te doen naar een tweede Olympische titel, maar is hij straks op zijn 36e nog sterk genoeg om mee te doen voor de knikkers? “Het uitstellen van de Spelen is niet ideaal, maar ik zal volgend jaar nog gemotiveerder zijn.”

“Het is echt een eer om Olympisch kampioen te zijn en ik mag nu nog één jaar langer de gouden bandjes dragen. En ik hoop er nog langer van te kunnen genieten.”