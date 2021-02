Greg Van Avermaet (vierde): “Super tevreden met hoe het ging”

Greg Van Avermaet spaart ook dit seizoen weer mooie ereplaatsen. De Olympisch kampioen eindigde zaterdag voor de tweede dag op rij als vierde in de Ster van Bessèges. “Ik ben super tevreden met hoe het ging.”

“Ganna leverde vooraan een gigantische inspanning, dus we reden uiteindelijk niet voor de winst. Ik zat in een goede positie voor de finish en heb het goed gedaan op een klim als deze. Ik ben erg blij met het werk van het team”, gaat Van Avermaet verder.

Met nog een tijdrit voor de boeg staat GVA op de zesde plaats in het algemeen klassement. “We gaan het zien morgen”, eindigt hij. “Ik ben geen tijdritspecialist. Het is de eerste keer voor me op de tijdritfiets, dus ik ben benieuwd waar ik ga eindigen.