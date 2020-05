Greg Van Avermaet: “Veel overlappingen, maar toch goed te combineren” woensdag 6 mei 2020 om 12:31

Ook Greg Van Avermaet liet ondertussen zijn licht schijnen op de hervormde WorldTour-kalender van de UCI. De regerende Olympische kampioen legt uiteraard de nadruk op de klassiekers en de Tour de France.

Van Avermaet reageerde enthousiast bij Studio Brussel. “Het valt mee, ja. Normaal koersen we zeven maanden, nu drie. Dan is het niet gemakkelijk om tot één kalender te komen. Maar ze hebben hun best gedaan. Dit lijkt me de best mogelijke optie. Er zijn een aantal overlappingen, maar veel wedstrijden zijn toch goed gelegd en vallen te combineren.”

De Waaslander focust uiteraard op de eendagskoersen en de Tour. “Van de Strade gaan we naar Milaan-Ran Remo, dan volgt de voorbereiding op de Tour. Luik, de Ronde van Vlaanderen en Roubaix wil ik allemaal rijden en dat is wel mogelijk. Ik hoef geen rekening te houden met de Giro of de Vuelta. Die koersen kan ik schrappen en dat maakt het allemaal iets gemakkelijker.”

Van Avermaet ziet maar een paar ‘twistpunten’. “De Amstel en Gent-Wevelgem in hetzelfde weekend is een moeilijke keuze en de BinckBank Tour met Luik-Bastenaken-Luik is ook niet makkelijk. Ik zal moeten schrappen, maar de grote wedstrijden kan ik toch rijden. Ik mag mijn eigen programma uitstippelen en kan mijn keuze doordrukken.”