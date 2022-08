Greg Van Avermaet tevreden met tweede plaats: “Goed teken”

Greg Van Avermaet was vandaag dichtbij zijn eerste seizoensoverwinning. De Belg hoefde in de enerverende derde etappe van de Tour du Limousin alleen Diego Ulissi voor te laten. “Het is jammer om er zo dichtbij te zijn en dan naast de zege te grijpen, maar ik ben niettemin heel blij met dit resultaat.”

“Het was een moeilijke en uitputtende wedstrijd”, zegt Van Avermaet over de rit van Donzenac naar Malemort. Op honderd kilometer van de finish ontplofte de wedstrijd al door een aanval van meerdere Groupama-FDJ-renners. Van Avermaet zat uiteindelijk samen met onder anderen zijn ploeggenoot Benoît Cosnefroy in een elitegroepje. “In de finale reden we met Benoît om te winnen, en het scheelde niet veel of dat was gelukt.”

Zelf leek Van Avermaet ook een goede kans te maken, toen hij op twee kilometer van de streep meesprong met Rui Costa, die een aanval plaatste. De Portugees reed direct daarna echter verkeerd. “Dat moment in de laatste kilometers is misschien een van de sleutelmomenten geweest, want het was moeilijk om weer op gang te komen en over te schakelen naar de sprint”, aldus de 37-jarige routinier.

Laatste zege

De laatste keer dat Van Avermaet een koers won was september 2019, toen hij de Grand Prix Cycliste de Montréal won voor – jawel – Diego Ulissi. “Het is jammer om er zo dichtbij te zijn en dan naast de zege te grijpen, maar ik ben niettemin heel blij met dit resultaat. Het gevoel wordt elke dag beter sinds de Tour de Wallonie.”

De Tour de Wallonie, die van 23 tot en met 27 juli duurde, sloot GVA af als vijfde. “Ik ben nog steeds heel gemotiveerd om goede resultaten te behalen. Het is een goed teken dat ik voorin zit op een dag als deze. We zullen zien of het mogelijk is om morgen het klassement nog op zijn kop te zetten, maar Alex Aranburu (de klassementsleider, red.) ziet er sterk uit en hij is rap aan de meet.” Van Avermaet staat, met nog één etappe te gaan, derde in de algemene rangschikking. Hij heeft een achterstand van twaalf seconden op Aranburu.