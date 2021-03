Greg Van Avermaet over E3 Classic: “De wind zal de koers zwaar maken”

Greg Van Avermaet stond al vier keer op het podium van de E3 Saxo Bank Classic en de renner van AG2R Citroën kijkt dan ook met vertrouwen vooruit. “Dit is echt een heel eerlijke koers. De wind zal de wedstrijd zwaar maken”, zo klinkt het voor de start.

Van Avermaet is de laatste jaren steevast op de afspraak in de E3 Classic. In 2008 werd hij al eens derde in het tenue van Silence-Lotto en ook in 2018 en 2019 mocht hij plaatsnemen op het laatste schavotje van het podium. In 2017 kwam hij zelfs als eerste over de streep in Harelbeke, voor Philippe Gilbert en zijn huidige ploegmaat Oliver Naesen.

“De E3 is een koers die je altijd wil winnen en het is ook een soort test richting de Ronde van Vlaanderen. De wedstrijd is erg compact, met eerst honderd vlakke kilometers en vervolgens nog een finale van vijftig tot zestig kilometer. Dat maakt het heel erg lastig, maar het is toch een andere koers dan de Ronde van Vlaanderen.”

“In Vlaanderen heb je te maken met een slijtageslag, in de E3 moet je er staan vanaf de Taaienberg. Er zal alleen niemand met overschot de streep bereiken. Het zal door de wind een zware wedstrijd worden. Op sommige punten is het mogelijk om waaiers te trekken, maar je hebt ook sommige stroken waar de wind op de kop blaast. Dan is het mogelijk om als ploeg weer terug te keren.”

Oliver Naesen: “Een podiumplek zou fantastisch zijn”

Van Avermaet zal het kopmanschap vandaag moeten delen met Oliver Naesen. “Ik ben goed gerecupereerd van Milaan-San Remo”, zo tekent Sporza op uit de mond van de West-Vlaming. “De wind staat in een vrij goede richting om er een open koers van te maken. Deze koers is eigenlijk perfect opgebouwd.”

“Er is een heel intense opvolging van kasseistroken en hellingen in de tweede helft van de wedstrijd. Het begin is niet lastig, maar je neemt het wel mee naar de finale”, aldus Naesen, die zeker mikt op een goede uitslag. “Een podiumplaats in een klassieker is heel erg mooi. Het zou fantastisch zijn mocht ik in de E3 naar een podiumplek kunnen rijden.”