Greg Van Avermaet kent zijn ploegmaats voor Strade Bianche dinsdag 28 juli 2020 om 13:32

Team CCC heeft zijn selecties voor Strade Bianche, Gran Trittico Lombardo en Milano-Torino bekendgemaakt. Olympisch kampioen Greg Van Avermaet gaat van start in de eerste twee wedstrijden van dit drieluik. Vooral Strade Bianche is een van zijn grote doelen.

“Greg is onze onbetwiste leider in Strade Bianche”, vertelt sportdirecteur Fabio Baldato in een persbericht van de ploeg. “Hij eindigde er de voorbije jaren al zeven keer in de top tien, waarvan twee keer op het podium. Hij heeft met de klassiekerkern net een hoogtestage opzitten en hun vorm is goed.”

Van Avermaet toont zich gretig en wil zaterdag opnieuw hoog eindigen. “De Strade Bianche is altijd al een van mijn favoriete wedstrijden geweest. Dat dit nu mijn eerste wedstrijd is na de verplichte coronabreak is best speciaal. Ik hoop even goed te doen als in de andere jaren dat ik er van start ging. Ik ben tijdens en na de lockdown in elk geval gemotiveerd gebleven en tijdens onze stage in Livigno voelde ik me naar mijn betere vorm toegroeien.”

Van Avermaet zal volgende week ook als kopman uitgespeeld worden in de Gran Trittico Lombardo. “Interessant om een nieuwe wedstrijd te ontdekken. Ik denk dat ook die bij mijn mogelijkheden past. Ik ga er in elk geval ontzettend van genieten want ik kan niet wachten om weer te koersen.” In de Gran Trittico Lombardo wordt De Marchi als medekopman naar voor geschoven. Matteo Trentin, momenteel actief in Burgos, sluit pas aan voor Milaan-San Remo.

Strade Bianche – 1 augustus

Alessandro De Marchi (ITA), Simon Geschke (GER), Jonas Koch (GER), Michael Schär (SUI), Greg Van Avermaet (BEL), Gijs Van Hoecke (BEL), Nathan Van Hooydonck (BEL)

Gran Trittico Lombardo – 3 augustus

Alessandro De Marchi (ITA), Jonas Koch (GER), Pavel Kochetkov (RUS), Jakub Mareczko (ITA), Michael Schär (SUI), Greg Van Avermaet (BEL), Francisco Ventoso (ESP)

Milano – Torino – 5 augustus

Alessandro De Marchi (ITA), Pavel Kochetkov (RUS), Jakub Mareczko (ITA), Michael Schär (SUI), Gijs Van Hoecke (BEL), Nathan Van Hooydonck (BEL), Francisco Ventoso (ESP)