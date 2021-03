Greg Van Avermaet (13de): “Tevreden met mijn wedstrijd, niet met resultaat”

Greg Van Avemaet gaf een prima indruk in Milaan-San Remo en kon tot diep in de finale nog rekenen op de steun van ploegmaats Oliver Naesen en Andrea Vendrame. Een mooie ereplaats leverde dat echter niet op. “Jammer, want op de Poggio kon ik mee met de besten.”

De mannen van AG2R-Citroën lieten zich in de Primavera in positieve zin opmerken. En dat was ook de eerste conclusie van Van Avermaet. “De ploegmaats hebben prima werk geleverd om mij in goede positie voorin te houden op de Cipressa en aan de voet van de Poggio. Een ideale uitgangspositie.”

“Ik ben ook tevreden dat ik op de Poggio de beteren kon volgen. Ik was er”, zegt de Olympische kampioen. “Maar in de straten van San Remo werd het een moeilijke klus. In de achtervolging op Jasper Stuyven heb ik een keer een gat gedicht op Maximilian Schachmann en Michael Matthews, maar ik herstelde na die inspanning niet helemaal meer.”

Van Avermaet sprintte finaal naar een dertiende plaats. “Waardoor ik ondanks mijn goede prestatie alsnog ontgoocheld ben. De ploeg deed het goed, maar dat levert geen toptienplaats op. We moeten het er mee doen. Dat ik op de Poggio standhield, is wel een opsteker richting wat komen moet.”

Volgende vrijdag begint Van Avermaet aan het Belgische luik van de klassiekers met E3 Saxo Bank Classic. “Hopelijk kunnen we de volgende weken wel een resultaat pakken. De Vlaamse wedstrijden passen toch nog iets beter bij mijn mogelijkheden dan deze Milaan-San Remo.”