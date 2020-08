GP Cycling Lab op Zandvoort gestaakt vanwege noodweer zondag 16 augustus 2020 om 19:44

Wat voor de wielrenners van de continentale teams een koers van 150 kilometer op Circuit Zandvoort had moeten worden, is iets vroeger geëindigd dan gepland. Noodweer gooide na twee uur roet in het eten. De wedstrijd werd afgelast.

De renners begonnen om 17.30 uur aan hun wedstrijd op het Formule 1-circuit, maar konden twee uur later de pitstraat in. Letterlijk. “Onweer, hele harde wind en gigantische hoosbuien”, krijgen we door vanuit het peloton. “De renners schuilen in de pitstraat.”

Speciaal opgetuigde wedstrijd

Doordat veel koersen door het coronavirus zijn geannuleerd, dreigt er een lege wedstrijdagenda voor continentale renners en ploegen. Om dat te voorkomen werd de afgelopen twee weken een nieuwe wedstrijd opgetuigd: de GP Cyclinglab.

Er stonden 150 renners aan de start op het vier kilometer lange circuit voor een interclubwedstrijd over 150 kilometer. Onder meer À BLOC, SEG Racing Academy, Vlasman CT, Metec-TKH, BEAT Cycling Club en het Duitse Lotto-Kern Haus hadden volledige ploegen aan de start. De opleidingsploeg van Jumbo-Visma begon met vier renners en ook profs Julius van den Berg (EF Pro Cycling) en Martijn Budding (Riwal Pro CT) deden mee.

De technische organisatie was in handen van wielervereniging West Frisia.