Goud en zilver voor Nederland op EK eliminator

Jeroen van Eck heeft voor de tweede keer in zijn carrière het Europees kampioenschap eliminator gewonnen. Zes jaar na zijn overwinning in Chies d’Alpago was de Nederlandse mountainbiker op het EK in Novi Sad weer de beste. Bij de vrouwen pakte Fem van Empel zilver.

Van Eck was de enige Nederlander aan de start van het onderdeel eliminator. De Nederlander, die uitkomt voor de ploeg van Bart Brentjens, CST PostNL Bafang, had zich als zevende geplaatst en schopte het vervolgens tot de finale. Daarin versloeg hij de Fransman Lorenzo Serres, de Zweed Joel Burman en viervoudig wereldkampioen Titouan Perrin-Ganier. Na Chies d’Alpago (2015) was het voor de 28-jarige Van Eck zijn tweede Europese titel op dit onderdeel.

Van Empel verdedigde samen met Chimène Boer de Nederlandse eer in de vrouwenwedstrijd. Van Empel moest in de kwalificatie alleen wereldkampioene van 2019 Gaia Tormena voor zich dulden. Daarna stroomde de nummer drie van het WK van Leuven (2020) door naar de finale, maar daarin was de Italiaanse Tormena weer te sterk. Van Empel werd tweede, vóór Iryna Popova en Noemie Garnier. Boer haalde de finale niet.

Geen Mathieu van der Poel

Het EK mountainbike in Novi Sad gaat vandaag verder met de cross-country voor de categorieën junioren en beloften-mannen. Morgen volgen dan de wedstrijden voor beloften-vrouwen en elites. Bij de elites zien we onder meer de Nederlanders David Nordemann, Anne Terpstra, Anne Tauber, Ceylin del Carmen Alvarado en Lotte Koopmans in actie. Bij de mannen ontbreken Mathieu van der Poel en Milan Vader. Vader was aanvankelijk wel aangekondigd door de KNWU, maar koos in plaats van het EK voor een hoogtestage in Livigno als voorbereiding op het WK.