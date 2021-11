Gorka Izagirre volgt zichzelf op als winnaar in Spaanse UCI-cross

Gorka Izagirre heeft opnieuw een succesvol uitstapje naar het veldrijden gemaakt. In het Spaanse Abadiño won de 34-jarige renner van Astana-Premier Tech, die de komende twee seizoenen voor Movistar koerst, de C2-cross Abadinoko Udala Saria. Ook in 2019 won hij deze wedstrijd. In 2020 ging de veldrit niet door.

Izagirre en zijn collega-deelnemers moesten zondagmiddag in Abadiño afrekenen met storm, ijzel, sneeuw en veel modder. De renner van Astana-Premier Tech wist zich snel naar voren te werken en pakte in de tweede ronde de kop van de wedstrijd. Daarna werd het een onemanshow en na een uur en drie minuten kwam hij als winnaar over de streep. De 20-jarige Gonzalo Inguanzo werd op 42 seconden achterstand tweede. Mario Junguera was derde.

Voor Izagirre was het niet zijn eerste uitstapje naar het veld; al bij de junioren en beloften koos de Spaanse renner al geregeld voor de crosser. In 2020 was hij derde tijdens de Spaanse nationale kampioenschappen, waar Felipe Orts de titel pakte.