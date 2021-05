Gonzalo Serrano wint openingsrit Ruta del Sol

De openingsetappe van de Ruta del Sol is gewonnen door Gonzalo Serrano. De Spanjaard van Movistar won een etappe van 152 kilometer tussen Mijas en Zahara de la Sierra met een oplopende aankomst, voor Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA) en Daryl Impey (Israel Start-Up Nation). Serrano is ook de eerste leider in het algemeen klassement.

Thomas Sprengers in de vlucht

Aanvankelijk bestond de kopgroep van de dag uit vier renners. Jumbo-Visma had opleidingsrenner Owen Geleijn meegestuurd met Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise), Antonio Jesús Soto (Euskaltel-Euskadi) en Rui Oliveira (UAE Emirates), maar het was uitgerekend Geleijn die de rol moest lossen vooraan. De drie overgebleven koplopers kregen vervolgens een voorsprong van negen minuten cadeau.

Het was vervolgens aan Israel Start-Up Nation, INEOS Grenadiers en BikeExchange om dat verschil terug te brengen. Dat lukte in grote happen. Op 28 kilometer van de meet moesten Sprengers en Soto verder zonder Oliveira. De Portugees gleed in een snelle afdaling onderuit en belandde in een greppel. De twee overgebleven vluchters konden daarna niet voorkomen dat ze op 13 kilometer van de finish werden ingerekend, mede door kopwerk van Trek-Segafredo en Equipe Kern Pharma.

Movistar neemt initiatief

In de slotfase, die tot aan de finish in Zahara de la Sierra op sommige stukken toch omhoog liep, nam Movistar het initiatief. Nicola Conci zag zijn kansen in rook opgaan. De Italiaan van Trek-Segafredo viel letterlijk weg door een valpartij en ook zijn sprintkopman Mads Pedersen haakte even later af. Voor de Deen ging het in de oplopende finale te hard.

Stijn Steels probeerde de sprintvoorbereiding nog te verstoren met een demarrage, maar zijn poging strandde. Door het moordende tempo van Movistar in de laatste twee kilometer, en een kleine crash midden in het pak, bleef nog maar een klein peloton over in de bochtige finale. Al dat werk was in dienst van Gonzalo Serrano, die als eerste de sprint aanging en iedereen zijn hielen liet zien.

De Venezolaan Orluis Aular bleef nog wel in het wiel van Serrano, maar kon hem niet meer remonteren. Daarachter werd Daryl Impey derde en Ethan Hayter vierde. Op een gaatje van drie seconden volgde een groep met daarbij Miguel Ángel López (negende) en Antwan Tolhoek (tiende).