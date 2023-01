Goede generale repetitie Puck Pieterse: “Voorbereiding op WK is anders dan normaal”

Puck Pieterse heeft haar generale repetitie voor het WK veldrijden omgezet in een overwinning. In de Wereldbeker van Besançon, een week voor de titelstrijd in Hoogerheide, was ze ondanks vroege materiaalpech een klasse apart. “Ik voelde mij goed vandaag”, reageert Pieterse in het flashinterview.

Even leek pech Pieterse te vellen in de Franse cross. “Mijn ketting kwam vast te zitten in de eerste ronde, dat was wel een tegenslag. Maar ik voelde dat ik sterk was en makkelijk kon terugkeren. Daarna besloot ik solo verder te gaan”, blikt ze terug. “De achtervolging kostte wel veel energie. Misschien wilde ik te snel terugkeren, maar daarna merkte ik dat ik het wat rustiger aan kon doen en even kon herstellen.”

De Nederlandse kampioene heeft haar visitekaartje afgegeven voor het WK, waar ze Fem van Empel weer gaat tegenkomen. De Europese kampioene won zelf gisteren in Hamme. “We moeten elkaar laten zien wat we waard zijn”, lacht Pieterse. “Voor mij wordt het nu een rustige week. Ik ga vandaag al meteen naar huis en de rest van de week blijf ik trainen. Misschien plan ik nog een crosstraining in. Maar ik ga vooral uitrusten. Het is een WK. Ik heb daar de afgelopen tijd hard voor getraind, dus dat is wel anders dan normaal.”

Worst en Van der Heijden

Annemarie Worst eindigde als tweede en zegt vertrouwen te halen uit deze cross. “Ik had een heel goed gevoel van start tot finish. Daarom kan ik hier blij mee zijn”, vertelde ze na afloop. Dat het lastig wordt om Pieterse en Van Empel te kloppen in Hoogerheide, weet Worst. “Ik wil daar sterk rijden en misschien kan ik voor het podium gaan. Het is tot nu toe een lastig seizoen, mentaal en fysiek. Ik lag er zeven weken uit… Je wil heel graag [meedoen voor goud], maar dat gat op die meiden ga je niet zomaar dicht rijden.”

Ook nummer drie Inge van der Heijden stond met een lach op het podium. “Het is mijn eerste Wereldbeker-podium bij de elites en ik ben heel blij dat dat lukt in deze laatste manche”, zegt ze. “We werkten goed samen en moesten strijden om de tweede plek. Ik ben vooral blij om met Annemarie (ploeggenote bij 777, red.) op het podium te staan.”

De aanloop van Van der Heijden richting het WK was niet ideaal. Ze liep enkele weken terug een coronabesmetting op. “Daardoor heb ik weinig kunnen trainen. Maar ik heb de laatste weken hard gewerkt en ik kijk uit naar volgende week. Die ziekte is verleden tijd, maar maakte het wel een spannende periode. Ik had van Besançon ook een doel gemaakt en ben vooral heel blij dat ik weinig aan die ziekte overgehouden heb”, vertelt de renster van 777.