Gloag zeventiende bij debuut voor Jumbo-Visma: “Veelbelovend voor de toekomst”

De jonge Britse klimmer Thomas Gloag maakte zaterdag in de Giro dell’Emilia zijn debuut voor Jumbo-Visma. De 21-jarige renner liet in de lastige Italiaanse eendagskoers meteen zien dat hij uit het goede wielerhout is gesneden. Gloag werd namelijk keurig zeventiende, op iets meer dan twee minuten van winnaar Enric Mas.

De beloftevolle klimmer uit Londen kon lang mee met de beste klimmers en was uiteindelijk de beste renner van Jumbo-Visma in de daguitslag. Ploegleider Addy Engels was na afloop onder de indruk van de Britse nieuwkomer. “Als stagiair en als jonge renner voor het eerst op dit niveau rijden en zeventiende worden is knap. Dat is heel veelbelovend voor de toekomst”, concludeert de oud-renner op de website van Jumbo-Visma.

De Nederlandse formatie ging niet met een uitgesproken kopman van start in de Giro dell’Emilia. “Hierdoor was iedereen vrij om voor eigen kans te gaan”, legt Engels uit. Rick Pluimers greep zijn kans en maakte deel uit van de vroege vlucht. “Rick had ambitie om in de kopgroep te zitten. Dat lukte, dus dat was mooi.”

In de finale was het vervolgens aan de betere klimmers. Engels: “Deze wedstrijd is enorm lastig, ook gezien het sterke deelnemersveld. Op de plaatselijke rondjes moesten de jongens allemaal een eigen gevecht uitvechten om erbij te blijven. Uiteindelijk kwamen we tekort voor een uitslag, maar de jonge jongens hebben het echt wel goed gedaan.”