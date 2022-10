Gloag maakt ook indruk in Tre Valli Varesine: “Heb mezelf wel een beetje verrast”

De jonge Britse klimmer Thomas Gloag maakte zaterdag al een goede indruk in de Giro dell’Emilia en liet zich ook dinsdag in Tre Valli Varesine van zijn beste kant zien. In de Italiaanse semiklassieker trok de renner van Jumbo-Visma op tien kilometer van de finish zelfs solo ten aanval.

De aanvalspoging van Gloag was geen lang leven beschoren, maar de 21-jarige coureur hield zich wel weer uitstekend staande tussen de wereldtop. “Voor mijn gevoel was het een totaal andere koers dan afgelopen zaterdag”, vertelde de jongeling na afloop op de ploegsite van Jumbo-Visma. “Ik voelde me vandaag erg sterk. De benen waren goed in orde. Het leek erop dat het merendeel van het peloton steeds vermoeider raakte naarmate de wedstrijd vorderde. Voor mijn gevoel viel dat bij mezelf wel mee.”

“Ik besloot ervoor te gaan en de aanval te zoeken op tien kilometer van de streep. Helaas was ik solo niet bij machte om het jagende peloton voor te blijven. Misschien dat het met enkele medevluchters wel was gelukt, maar het is nu eenmaal zoals het is. Hopelijk maakt dit me weer sterker richting de toekomst. Gloag is zeer blij met hoe de eerste koersen op het hoogste niveau zijn verlopen. “Ik heb mezelf vandaag wel een beetje verrast.”

“Dat ik een rol kan spelen in de finale is mooi meegenomen”

“Het is belangrijk voor mijn ritme dat ik de koersen op dit niveau voltooi. Dat ik een rol kan spelen in de finale is mooi meegenomen. Ik voel me bij deze ploeg als een vis in het water. Rijden met zulke ervaren en sterke renners én werken met deze professionele begeleiding, dat is iets waar ik vorig jaar enkel van kon dromen. Ik ben daar enorm dankbaar voor. Ik heb nog een lange weg te gaan, maar dit nemen ze mij in ieder geval niet meer af.”

Ploegleider Addy Engels was zeer blij met het optreden van Gloag. “Het getuigt niet alleen van sterke benen, maar ook van lef. Dat was mooi om te zien. In de Giro dell’Emilia waren we al enthousiast over zijn geleverde prestatie. Vandaag is dat wederom het geval. De eerste indrukken zijn dus heel positief. Hij is een hele enthousiaste en leergierige jongen. Het belangrijkste is echter dat hij de komende jaren hard blijft werken om zichzelf te ontwikkelen. Daar gaan wij hem zo goed als mogelijk bij begeleiden. Het is duidelijk dat Tom een renner is die veel in zijn mars heeft.”