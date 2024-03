donderdag 14 maart 2024 om 11:29

Giulio Ciccone weer in training, maar kan deelname aan Giro d’Italia vergeten

Giulio Ciccone zal dit jaar toch niet aan de start verschijnen van de Giro d’Italia. De Italiaanse klimmer is inmiddels weer in training, nadat hij begin februari een cyste operatief liet verwijderen, maar er is te weinig tijd om hem klaar te stomen voor de 107e editie van de Ronde van Italië.

De 29-jarige Ciccone kwam dit seizoen nog niet in actie. Bij de Italiaanse klimmer werd in februari een cyste operatief verwijderd. De coureur van Lidl-Trek mocht daarna de fiets weken niet aanraken. Hij moest passen voor een hoogtestage op de Teide, een bekende trainingsvulkaan op het Spaanse eiland Tenerife, en Tirreno-Adriatico.

De man die vorig jaar nog de bolletjestrui wist te veroveren in de Tour de France, heeft inmiddels weer de training hervat. De Amerikaanse formatie maakte zich eerder nog geen zorgen over zijn voorbereiding in aanloop naar de Giro d’Italia. Ciccone zou op 4 mei als kopman aan de start staan van zijn thuisronde.

De plannen zijn inmiddels gewijzigd. “Helaas is het nu niet meer mogelijk om de ideale vorm te bereiken”, meldt de ploeg in een persbericht. “Gezien de lange periode van inactiviteit en de noodzaak om zijn trainingen op een geleidelijke manier op te drijven – om zo verdere problemen te voorkomen – is in onderling overleg besloten om de focus van Giulio te verleggen naar doelen later in het seizoen.”

Rentree in mei?

De ploeg gaat er vanuit dat Ciccone in mei weer een rugnummer kan opspelden, maar Lidl-Trek zal pas in april beslissen waar en wanneer de Italiaan zijn eerste wedstrijdkilometers van 2024 zal afwerken.