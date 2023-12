maandag 11 december 2023 om 14:34

Giulio Ciccone wacht nog op programma, maar heeft wel een duidelijke voorkeur

Giulio Ciccone kan nog geen uitspraken doen over zijn wedstrijdprogramma voor 2024, maar de Italiaanse klimmer van Lidl-Trek hoopt volgend jaar weer aan de start te staan van de Giro d’Italia. “Voor Italiaanse wielrenners is dat toch de belangrijkste wedstrijd”, laat hij weten aan Marca.

In gesprek met de Spaanse sportkrant gaat het kort over het nieuwe wielerseizoen. “We zijn voorlopig nog in gesprek over mijn wedstrijdprogramma, maar ik zou wel graag weer terugkeren naar de Giro d’Italia.” De 28-jarige klimmer moest dit jaar nog passen voor zijn thuisronde vanwege een coronabesmetting en dus staat er nog een sportieve rekening open.

“Voor Italianen is de Giro toch de belangrijkste wedstrijd. We gaan samen met de ploeg bekijken hoe we bepaalde zaken kunnen combineren, en wat de beste seizoensplanning is.” Ciccone stond al zeven keer eerder aan de start van zijn thuisronde en in de edities van 2016, 2019 en 2022 wist de aanvalslustige renner een etappe te winnen.

Verwachtingspatroon

Ciccone wist het voorbije seizoen enkele mooie resultaten neer te zetten, maar verwacht nog meer van zichzelf in 2024. Volgens de Italiaan ligt het verwachtingspatroon nu nog hoger. “Ik voel meer druk op mijn schouders, aangezien er veel is veranderd binnen de ploeg. Lidl-Trek wist zich de voorbije periode te versterken met enkele geweldige wielrenners. Dit brengt ook meer druk met zich mee.”

“De ploeg wil uitgroeien tot de beste equipe ter wereld. De nieuwe sponsor (doelt op supermarktketen Lidl, red.) maakt daar geen geheim van. Dit zorgt dan weer voor allerlei wijzigingen. We zullen echt alles moeten geven”, blikt Ciccone vooruit.