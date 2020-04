Giulio Ciccone veilt gele truien voor aanschaffen beademingsmachine woensdag 1 april 2020 om 15:14

Giulio Ciccone heeft in de strijd tegen het coronavirus besloten om zijn twee gele truien te veilen voor het goede doel. De renner van Trek-Segafredo wil met de opbrengst een beademingsmachine aanschaffen voor het lokale ziekenhuis van Chieti, de plek waar Ciccone 25 jaar geleden werd geboren.

Ciccone reed in de meest recente editie van de Ronde van Frankrijk twee dagen in het geel, nadat hij op La Planche des Belles Filles als vroege vluchter de macht wist te grijpen. Nu heeft de aanvalslustige klimmer besloten om de felbegeerde truien weg te geven aan de twee hoogste bieders, om zo zijn steentje bij te dragen aan de bestrijding van het virus.

De Italiaan veilt ook nog twee tricots van zijn ploeg Trek-Segafredo, in de hoop nog meer geld op te halen voor het lokale ziekenhuis van Chieti. Het doel is om 10.000 euro op te halen. “We hebben op dit moment 5000 euro opgehaald. Ik reken erop dat het bedrag er komt”, zo vertelde Ciccone afgelopen maandag.

Met ruim 12.000 doden en meer dan 100.000 besmettingen is Italië dé coronabrandhaard van Europa. De afgelopen dagen is er echter reden tot voorzichtig optimisme, aangezien het aantal besmettingen daalt. Ook worden er steeds minder ziekenhuisopnamen geregistreerd. Er is echter nog wel sprake van een complete lockdown.

Ho deciso di regalare due maglie gialle ricevute al Tour de France e due maglie @TrekSegafredo per sostenere la mia campagna per il Policlinico SS. Annunziata. Come?

Visitate la mia pagina Facebook 👉 https://t.co/mlag7D9UqL pic.twitter.com/tH1BySGOA7 — Giulio Ciccone (@giuliocicco1) March 30, 2020