donderdag 5 oktober 2023 om 14:14

Giulio Ciccone niet op tijd hersteld voor Ronde van Lombardije

Zoek zaterdag niet naar Giulio Ciccone in de Ronde van Lombardije. De Italiaan heeft nog teveel last van een val in de Tre Valli Varesine en moet Il Lombardia daarom aan zich voorbij laten gaan. Dat meldt zijn ploeg Lidl-Trek op X, voorheen Twitter.

“Zijn blessures weerhouden hem ervan om deel te nemen”, schrijft Lidl-Trek. “Ondanks fysiotherapie en osteopatische behandelingen, ervaart Giulio nog ongemak en ernstige pijn in zijn heup, bij zijn borst en in de onderrug. Een korte test op de indoortrainer gisteren liet zien dat hij niet in staat is om met de benodigde intensiteit te trappen. In de komende dagen zal hij een radiologisch onderzoek ondergaan om zijn blessure verder te beoordelen.”

Ciccone demonstreerde afgelopen zaterdag, in de Giro dell’Emilia, nog zijn goede vorm. De 28-jarige Italiaanse klimmer eindigde in deze semiklassieker namelijk als achtste. Ciccone reed in het verleden al meerdere keren de Ronde van Lombardije. Voor zijn beste uitslag moeten we terug naar het coronajaar 2020: de renner eindigde toen als vijfde in de ‘koers van de vallende bladeren’.