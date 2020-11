Giulio Ciccone geopereerd aan neustussenschot

Giulio Ciccone is met succes geopereerd aan zijn neustussenschot, zo laat de Italiaanse klimmer weten via Instagram. De ingreep vond plaats in zijn thuisland Italië. “Ik zal vanaf nu niet alleen maar met mijn mond open koersen”, voegt Ciccone er gekscherend aan toe.

Met de operatie aan het neustussenschot wordt gepoogd om ademhalingsproblemen tegen te gaan. Ciccone heeft hier al enkele jaren last van. “Het heeft meerdere jaren geduurd, maar ik ben eindelijk geopereerd aan mijn neus. Mijn neustussenschot stond volledig verkeerd, waardoor het ook niet meer functioneerde.”

“Ik moet dokter Tito Marianetti bedanken voor zijn professionele aanpak en zijn bereidheid om de operatie uit te voeren. Ik ben in de beste handen”, aldus Ciccone, die begin september al last had van het coronavirus. De klimmer van Trek-Segafredo bleek echter wel op tijd fit voor de Giro d’Italia.

De 25-jarige renner moest in de Italiaanse ronde echter vroegtijdig opgeven wegens acute bronchitis. Ciccone begon 2020 nog veelbelovend met winst in de Trofeo Laigueglia, maar dat was nog voor de uitbraak van de coronacrisis.