Gisteren gevallen Bastianelli wordt tweede: “Ik heb niet gewonnen, maar zo voelt het wel”

Gisteren kwam ze ten val, maar vandaag sprintte ze alweer mee voor de overwinning. Marta Bastianelli was na afloop zeer tevreden met haar tweede plek achter Marianne Vos. “Tweede worden achter Vos is altijd iets om heel tevreden over te zijn”, aldus de 35-jarige Italiaanse in gesprek met Eurosport.

“Ik ben blij. Het was nodig voor mijzelf en het team, want we hebben moeilijke dagen gehad”, zegt de wereldkampioene van 2007. “Mijn val van gisteren maakte alles een beetje moeilijker. Vandaag wist ik niet of ik zou starten, maar ik wilde het proberen. Ik heb niet gewonnen, maar voor mij voelde het wel zo. Ik ben blij voor mezelf en het team, dat zo hard gewerkt heeft.”

Bastianelli haar ploeg, UAE Team ADQ, knapte veel werk op in de achtervolging op veertien rensters. “Tijdens de etappe voelde ik de gevolgen van de rit van gisteren, maar ik wilde dat het team tempo bleef maken om het gat te dichten. Op dat moment voelde ik dat ik een grote verantwoordelijkheid had, dus ik moest het werk belonen en ben blij met het resultaat.”