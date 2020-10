Girowinnaar Tao Geoghegan Hart: “Dit had ik in mijn stoutste dromen niet verwacht”

Tao Geoghegan Hart zal zondag 25 oktober 2020 niet snel vergeten. De Brit kroonde zich vandaag namelijk tot winnaar van de Giro d’Italia. “Dit had ik in mijn stoutste dromen niet verwacht. Dit zal lang nodig hebben om in te dalen”, zo vertelde de kersverse Girowinnaar in het flashinterview.

Hart moest in de slottijdrit naar Milaan nog wel even Jai Hindley uit de roze trui zien te fietsen, maar de renner van INEOS Grenadiers was aan het eerste tussenpunt al 22 seconden sneller dan zijn Australische opponent. “Ik kreeg op een gegeven moment van de ploegleider te horen dat ik tien seconden voorsprong had.”

“Ik wist toen al dat ik een goede uitgangspositie had. Mijn ploegleider gaf in de finale aan dat ik geen risico’s meer moest nemen. Dat hoor je niet vaak in een tijdrit. Het is echt ongelofelijk om hier te winnen. Dit had ik echt nooit durven dromen. Het doel was om ooit een keer top-10 of top-5 te rijden in een wedstrijd als de Giro d’Italia.”

“Dit is echter iets totaal anders. Ik ga nu vooral genieten van deze zege. Ik zal dezelfde persoon blijven en net zo toegewijd blijven. Ik blijf genieten van de koers en ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit leven mag leiden. Het is een privilege dat ik dit mag doen”, zo besluit Hart.