Giro-ritwinnaar Stefano Oldani: “Het was cruciaal dat Mathieu van der Poel meezat”

Stefano Oldani boekte donderdagmiddag zijn allereerste profzege ooit. De 24-jarige Italiaan kwam afgelopen winter over van Lotto Soudal naar Alpecin-Fenix en die transfer heeft nu al gerendeerd. Samen met Mathieu van der Poel en Oscar Riesebeek zat Oldani mee in de vroege vlucht. Hij klaarde de klus in een sprint met drie.

Daarin leek de Italiaan van de Belgische ploeg alles in eigen handen te hebben. “Maar het was zeker niet makkelijk”, vertelt Oldani in het flashinterview. “Ik ken Lorenzo Rota goed, hij is een vriend van mij. Daardoor wist ik dat ook hij snel was en dat ik dus moest oppassen. De andere jongen (Gijs Leemreize, red.) wilde anticiperen, dat zagen we aankomen. Daardoor was het wel niet makkelijk om dat te managen, maar het is me toch gelukt!”

Een verdienste, want Alpecin-Fenix had de druk op haar schouders liggen. De groenhemden waren met het meeste aantal renners (drie) vertegenwoordigd in een kopgroep van ruim twintig renners, met daarbij dus MVDP. “Zijn aanwezigheid was cruciaal”, stipt Oldani aan. “We wisten dat als we met meer renners dan alleen Mathieu zouden mee zitten, dat ze naar hem zouden kijken. Dat was een kans voor andere jongens in onze ploeg. En dat hebben we gedaan”, jubelt hij.