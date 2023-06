Giro-revelatie Derek Gee verlengt contract bij Israel-Premier Tech tot eind 2028

Derek Gee heeft zich voor lange tijd verbonden aan Israel-Premier Tech. De 25-jarige Canadees, die in de voorbij Giro d’Italia indruk maakte met zijn onuitputtelijke aanvalslust, heeft zijn contract bij het ProTeam verlengd tot eind 2028. Gee had hiervoor een contract bij Israel-Premier Tech tot eind 2025.

“We wisten al dat Derek een grote motor had toen we hem een kans geven en hem opnamen in ons beloftenploeg enkele jaren geleden”, zegt Sylvan Adams, de eigenaar van Israel-Premier Tech. “Maar in de voorbije Giro liet hij zien dat hij koersintelligentie heeft en dat hij kan wedijveren met de beste renners in het profpeloton. (…) We hebben daarop besloten om Derek te belonen door zijn neoprof-contract open te breken en een nieuw, zesjarig contract te tekenen, die zijn toekomst verzekert.”

“Ik ken Derek al sinds hij een jongen was, toen hij lokale wedstrijden won in Canada en zijn vader (tegen wie ik gekoerst heb bij de masters) vergezelde naar wedstrijden in het weekend. Israel-Premier Tech is Dereks thuis, net zoals het dat is voor andere ambitieuze Canadezen en Israëliërs die we in ons opleidingstraject hebben. Met Derek staan we nog maar aan het begin. We verwachten grote dingen van deze renner in de nabije toekomst.”

Gee: “Hopelijk pak ik ooit een ritzege in een grote ronde”

Voor Gee was het geen moeilijke keuze om bij te tekenen tot eind 2028. “Ik weet dat vijf jaar een lange tijd is, zeker in de wielerwereld, maar dit team voelt als thuis. De relatie die ik heb met de renners, de staf en het management, en de richting die het team opgaat op het gebied van prestatie, maakt dat ik blij ben dat ik hier voor langere tijd onderdeel van uit mag maken. Het geeft me ook de stabiliteit om een stap terug te nemen en nieuwe richting op te gaan als renner, een richting waar ik voor de Giro misschien niet aan gedacht had.”

Welke richting dat precies is, weet Gee nog niet. Ook heeft hij nog geen specifieke doelen. “Maar op dit moment, na de Giro, wil ik gewoon een zege pakken. Ik had zoveel tweede plaatsen. Dat maakt me hongerig naar die eerste overwinning. Hopelijk pak ik ooit ook een ritzege in een grote ronde. Ik wil me blijven ontwikkelen zonder dat ik me noodzakelijk in één ding wil specialiseren. Ik wil gewoon zien in welke richting ik ga als renner. Dat is het fijne aan dit contract: er is tijd om dat te doen. Ik kan niet wachten op de komende vijf jaar bij Israel-Premier Tech!”

𝗗𝗲𝗿𝗲𝗸 𝗚𝗲𝗲 ✍️ 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ “I know another five years is a long time, especially in the cycling world, but this team feels like home.” The future looks bright with @DerekGee7 racing in IPT colors until 2028! Read more 👉 https://t.co/jQuZ3IQGqm#YallaIPT pic.twitter.com/UEvq9YwqPZ — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) June 6, 2023