Giro-directeur Vegni: “Ploegen gaan niet naar huis bij twee coronagevallen” vrijdag 11 september 2020 om 12:33

Volgens de huidige coronareglementen voor grote rondes kan een ploeg bij twee coronabesmettingen binnen de ‘ploegbubbel’ uit de ronde worden gehaald, maar Mauro Vegni wil als grote baas van de Giro d’Italia (3-25 oktober) niet zo ver gaan. “Ik denk ook aan de renners die gewoon gezond zijn en dan het slachtoffer worden.”

Vegni vertelt in gesprek met La Gazzetta dello Sport dat de Giro d’Italia andere coronaregels zal hanteren. “Ik ben het niet eens met de regel dat een ploeg de ronde moet verlaten bij twee coronagevallen in één week. We zullen dan ook niet werken met deze regel. Als een renner positief test, zal hij volgens het huidige protocol worden geïsoleerd.”

Testen, testen en nog eens testen

“We zullen vervolgens elke dag testen, te beginnen met de ploeg van de betreffende renner. We zullen de renners en stafleden van deze ploeg blijven testen, drie tot vier dagen lang. Maar we zullen de formatie niet uit de Giro halen. Dat lijkt me niet eerlijk voor de renners binnen een ploeg die wel gewoon gezond zijn. Bovendien zijn de besmette renners geen boeven.”

“We zullen er uiteraard alles aan doen om de Giro d’Italia zo veilig en gezond mogelijk te laten verlopen, maar ik denk ook aan de ploegen die een jaar uittrekken om zich voor te bereiden op een dergelijk groot evenement. Met een beetje pech zijn er twee coronagevallen en dan moet een ploeg naar huis… Nee, daar kan ik me niet in vinden.”

Publiek

Eerder werd bekend dat de Giro d’Italia van plan is om toeschouwers bij de finish van etappes te verplichten om polsbandjes te dragen die een geluid afgeven wanneer zij niet voldoende afstand houden. “We werken aan een protocol”, aldus Vegni. “We zullen gebieden opdelen in verschillende sectoren. Onderweg kunnen we niet alles onder controle houden.”

“We moeten vertrouwen op het goede gedrag van de mensen. Bij de aankomst geven we het publiek waarschijnlijk een polsbandje dat een geluid laat horen wanneer mensen niet voldoende afstand nemen. Hierbij registreren we met wie ze in contact komen. Er zullen serieuze investeringen worden gedaan om de onderlinge afstand te waarborgen.”