Giro dell’Emilia breidt uit naar 29 ploegen dinsdag 7 juli 2020 om 15:22

De organisatie van de Giro dell’Emilia heeft besloten om het aantal deelnemende ploegen uit te breiden naar 29. Dit betekent dat een formatie zes renners mag selecteren voor de zware eendagskoers met aankomst op de mythische San Luca.

De 103e editie van de Giro dell’Emilia zal worden verreden op dinsdag 18 augustus, drie dagen na de Ronde van Lombardije. De organisatie heeft de afgelopen periode al heel wat aanvragen ontvangen van ploegen die willen deelnemen. Men heeft dan ook besloten om met ploegen van slechts zes renners te starten.

Hierdoor is het voor de organisatie mogelijk om meer teams uit te nodigen. De deelnemende ploegen krijgen ook dit jaar weer meerdere (in totaal vijf) lokale rondes voorgeschoteld in en rond de historische stad Bologna, met als scherprechter de beklimming naar het heiligdom Madonna di San Luca.

Vorig jaar ging de zege naar Primož Roglič. De Sloveen van Jumbo-Visma reed weg op de laatste passage van de San Luca en verwees Michael Woods en Sergio Higuita naar de meest ondankbare ereplaatsen.