Giro 2023: Stefan de Bod haakt af door geïnfecteerde wonde

Stefan de Bod zal niet meer van start gaan in de veertiende etappe van de Giro d’Italia. De Zuid-Afrikaanse coureur kampt met een geïnfecteerde wonde na een valpartij. Voor EF Education-EasyPost is het de derde renner die ze verliezen in de Ronde van Italië.

“De Bod kwam eerder deze Giro ten val en heeft daar nu een geïnfecteerde wonde aan overgehouden. Hij zal blijven gecontroleerd worden de volgende dagen en zal terugkeren naar huis. Daar zal hij herstellen”, geeft EF Education-EasyPost mee op sociale media.

De Bod reed de afgelopen twee weken eerder anoniem rond. In etappe een, de openingstijdrit, zette hij wel nog een zeventiende tijd neer. In zijn tenue van Zuid-Afrikaans kampioen tijdrijden deed hij een minuut en veertien seconden langer over de 19,6 kilometer lange tijdrit dan Remco Evenepoel.

Stefan de Bod will not start stage 14 of the Giro d’Italia due to an infected wound sustained from a crash at the Giro. He will continue to be monitored and will return home to recover before he resumes racing.

