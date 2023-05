Giro 2023: Roglic loopt in op Thomas, maar rijdt ketting eraf op Monte Lussari

Primoz Roglic was op de voorlaatste dag van de Giro d’Italia uitstekend bezig in de helse klimtijdrit naar de Monte Lussari. De Sloveen liep zestien seconden in op rozetruidrager Geraint Thomas, maar trapte plots zijn ketting eraf. Gaat dit de kopman van Jumbo-Visma de Giro-zege kosten?

