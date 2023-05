Giro 2023: Eerste coronabesmetting is een feit, Clément Russo uit koers

We hebben er zes dagen op moeten wachten, maar de eerste coronabesmetting in de Giro d’Italia 2023 is een feit. Clément Russo zal niet aan de start verschijnen van de zesde etappe met start en finish in Napels. De Fransman testte deze ochtend positief op corona.

De positieve coronatest van Russo is de eerste tijdens de Giro d’Italia. Voor de start van de Italiaanse ronde waren er al wel meerdere coronagevallen. Zo moest Gino Mäder, een van de beoogde klassementsrenners van Bahrain Victorious, in extremis afhaken. Jumb0-Visma zag dan weer Tobias Foss, Robert Gesink en Jos Van Emden wegvallen.

Russo stond na vijf etappes 107e in het algemeen klassement, op bijna een half uur van rozetruidrager Andreas Leknessund. De 28-jarige Fransman was een belangrijke pion in de sprinttrein van David Dekker. Zo trok hij woensdag, in de rit naar Salerno, nog de sprint aan voor de Nederlander.

Russo is de vijfde uitvaller in deze Giro d’Italia, na Paul Lapeira (AG2R Citroën), Valerio Conti (Team Corratec-Selle Italia), Rémy Rochas (Cofidis) en Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck).

Clément Russo, testé positif au Covid-19, ne prendra pas le départ de la 6ème étape du Giro d’Italia. Bon rétablissement Clément 🙏 pic.twitter.com/Us4UVDkyd3 — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) May 11, 2023

Uitvallers

Etappe 4

1 Paul LAPEIRA (AG2R CITROEN TEAM) DNF

Etappe 5

Etappe 6

5 Clément RUSSO (TEAM ARKEA - SAMSIC) DNS