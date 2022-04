Giro 2022: Wilco Kelderman voert selectie BORA-hansgrohe aan

BORA-hansgrohe heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Giro d’Italia. In die selectie vinden we onder meer Nederlander Wilco Kelderman terug. Kelderman was in 2020 nog dichtbij de eindzege in de Ronde van Italië, de renner uit Amersfoort werd toen derde.

Naast Kelderman zien we ook Jai Hindley in de selectie van BORA-hansgrohe. De 25-jarige renner uit Perth was in 2020 ook ploegmaat van Kelderman in de Giro, de twee reden toen nog voor Sunweb, en werd zelf tweede. Dit seizoen reed Hindley onder meer naar een vijfde plaats in het eindklassement van Tirreno-Adriatico.

Naast de Nederlander en de Australiër zien we ook Giovanni Aleotti, Benedetti Cesare, Emanuel Buchmann, Patrick Gamper, Lennard Kämna en Ben Zwiehoff in de selectie van de Duitse ploeg. Buchmann werd in 2019 nog vierde in het algemeen klassement van de Tour de France. Voor Aleotti, een jonge Italiaan van 22 jaar, zal het de tweede keer zijn dat hij de Grote Ronde voor zijn thuispubliek kan rijden.

De Giro d’Italia gaat volgende week vrijdag 6 mei van start in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Zaterdagochtend kan je alles lezen over die start in Hongarije en de rest van het parcours.