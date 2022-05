Giro 2022: Simon Carr niet gestart in achtste etappe

Simon Carr is niet van start gegaan in de achtste etappe van de Giro d’Italia. Wat de reden is van de DNS van de 23-jarige Brit van EF Education-EasyPost, is nog niet bekend. Eerder verloor EF Education-EasyPost ook al Owain Doull in de Ronde van Italië.

Carr reed tot nu toe een redelijk anonieme Giro d’Italia. Het beste resultaat van de jonge renner is. een 27ste plaats in de rit naar de Etna. De Brit eindigde toen in een van de kleine groepjes achter de grote favorietengroep.

Naast Carr verlieten eerder al Jan Tratnik (Bahrain Victorious), Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix), Miguel Angel López (Astana Qazaqstan), Filippo Fiorelli, Samuele Zoccorato (Bardiani-CSF-Faizanè), Owain Doull (EF Education-EasyPost), Sergio Samitier (Movistar) en Michael Mørkøv (Quick-Step-Alpha Vinyl) de Ronde van Italië.

Uitvallers

Etappe 8

Simon CARR (EF EDUCATION-EASYPOST) DNS