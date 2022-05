Giro 2022: Rozetruidrager Carapaz betrokken bij vroege valpartij

Richard Carapaz is in de openingsfase van de vijftiende etappe van de Giro d’Italia ten val gekomen. De rozetruidrager en topfavoriet voor de eindzege ging met meerdere renners onderuit, maar de schade lijkt mee te vallen. Carapaz zit inmiddels weer veilig in het peloton.

Carapaz belandde op hoge snelheid met enkele andere renners in het gras, maar kon al snel weer zijn weg vervolgen. Ook Simon Yates, Mikel Landa en Guillaume Martin waren betrokken bij de crash, maar kwamen eveneens met de schrik vrij. Zo moest Landa, de nummer vier in het klassement, alleen voet aan de grond zetten.

Carapaz gaat na veertien etappes aan de leiding in het algemeen klassement. De Ecuadoraan van INEOS Grenadiers voelt echter de hete adem van Jai Hindley (+ 7 seconden) en João Almeida (+ 30 seconden) in zijn nek. Ook Mikel Landa en Domenico Pozzovivo staan nog erg kort in het klassement.