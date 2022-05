Giro 2022: Pello Bilbao baalt van val bergop, Mikel Landa ziet kansen in zeventiende rit

Bahrain Victorious nam in de finale van de zestiende etappe van de Ronde van Italië het initiatief. Op de laatste beklimming van de dag, net toen de ploeg de zweep erover legde, kwam kopman Mikel Landa echter ten val samen met Pello Bilbao. “Het is jammer, het brak ons ritme”, noteert stickybottle.com uit de mond van Bilbao.

“Het werk dat we deden had meer op kunnen leveren”, stelt Bilbao, die zelf uiteindelijk als elfde over de streep kwam en zo zakte van plek zes naar zeven. “Uiteindelijk was het moeilijk voor mij om terug te keren. Ik moest een inspanning doen om terug te keren in de groep. En de versnelling die ik deed om dat te doen, betekende dat ik het tempo niet meer kon bepalen om dat laatste zetje te geven.”

“Maar ik denk dat we allen goed gewerkt hebben en dat Mikel goed reageerde. Hij kwam in zijn eentje te zitten, maar we vertrouwden hem en we zijn op de goede weg”, aldus de 32-jarige renner, die als enige van de twee Bahrain Victorious-renners echt tegen het asfalt ging. Het was echter een valpartij zonder erg, vertelt hij. “Ik ben ok. We gingen niet zo snel en ik kon snel weer op mijn fiets fiets springen. Ik heb geen problemen.”

Landa over zeventiende rit: “Goede etappe om het weer te proberen”

Landa, die ook een moment stilstond, maar niet echt viel, kon snel weer terugkeren in de groep met favorieten. Na voorbereidend werk van Wout Poels, probeerde de Spanjaard Richard Carapaz en Jai Hindley te lossen. “We hebben het geprobeerd met de hele ploeg, we hebben het tempo bepaald. Ik heb het ook zelf geprobeerd, maar het was niet genoeg om Carapaz en Hindley te lossen”, zei Landa na afloop van de rit.

“Ik ben blij met het gevoel, de Giro is nog niet voorbij. Morgen (vandaag, red.) heeft een vergelijkbaar einde als vandaag. We zullen de inspanning aanvoelen en het zal weer een goede etappe zijn om het te proberen.”