Giro 2022: Lekke band deert Jai Hindley niet in finale naar Treviso

Het was even schrikken in de laatste kilometers van de achttiende etappe van de Giro d’Italia. Jai Hindley, de nummer twee in het klassement en de voornaamste uitdager van rozetruidrager Richard Carapaz, reed plots op achterstand. De renner van BORA-hansgrohe reed lek, maar gelukkig voor Hindley deed hij dit binnen de laatste drie kilometer.

De 26-jarige Hindley verliest met andere woorden geen tijd in het algemeen klassement en staat ook na achttien etappes nog tweede in de stand, op slechts drie seconden van Carapaz. Hindley maakte zich ook niet druk in de finale en kwam in alle rust, samen met een ploeggenoot, over de streep in Treviso.

Hindley en Carapaz zijn in een fikse strijd verwikkeld voor de eindzege. Het verschil tussen de twee tenoren is amper drie seconden, en dat met nog twee bergetappes en een slottijdrit voor de boeg. Vrijdag staan er twee lastige beklimmingen op het programma en zaterdag is het tijd voor de koninginnenrit naar de Passo Fedaia.