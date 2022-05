Giro 2022: Domenico Pozzovivo is de oudste top 10-klant sinds 1924

Domenico Pozzovivo eindigde dit jaar als achtste in het algemeen klassement van de Giro d’Italia. De Italiaanse klimmer deed dit op 39-jarige leeftijd en dat is een zeer opvallende prestatie. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert is namelijk de oudste top 10-klant sinds Giovanni Rossignoli in 1924.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Bestel nu jouw exemplaar Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Rossignoli werd bijna honderd jaar geleden op 41-jarige leeftijd achtste in de Ronde van Italië, op meer dan drie uur van eindwinnaar Giuseppe Enrici. Pozzovivo viert later dit jaar ‘pas’ zijn 40ste verjaardag, maar op 39-jarige leeftijd achtste worden in de Giro is tevens een niet alledaagse prestatie.

Alejandro Valverde had dit jaar het record overigens nog scherper kunnen stellen. De inmiddels 42-jarige Spanjaard deed de voorbije weken mee om een top 10-notering in de Giro d’Italia, maar finishte met een elfde plaats net buiten de eerste tien van het algemeen klassement.

Valverde werd in 2019 op 39-jarige leeftijd wel nog negende in de Tour de France. In de Vuelta a España deed Chris Horner iets soortgelijks, al spande de inmiddels gestopte Amerikaan wel de kroon door in 2013 op 41-jarige leeftijd de Spaanse ronde te winnen.

Domenico Pozzovivo (39) becomes the oldest rider since Giovanni Rossignoli in 1924 to finish top 10 at the Giro d’Italia. — CafeRoubaix (@CafeRoubaix) May 29, 2022