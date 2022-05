Giro 2022: Dit zijn de vijf beste managers in WielerFlits Ploegleider

Terugblik

Tijdens de afgelopen Giro d’Italia 2022 kon je meedoen aan het managementspel WielerFlits Ploegleider. Nu de Italiaanse kruitdampen zijn opgetrokken, bekijken we het eindklassement. Wie mag zich de Giro-koning noemen? Schrijf je nu ook alvast in voor WielerFlits Ploegleider tijdens de Tour de France. Dat kan hier.

Het Giro-spel van WielerFlits Ploegleider is dit jaar gewonnen door Mas Boom. Hij had onder meer Richard Carapaz, Mikel Landa, Juan Pedro López, Arnaud Démare, Mathieu van der Poel en uitvallers João Almeida en Biniyam Girmay in zijn ploeg. In totaal verzamelde de heer Boom een totaal van 2036 punten en daarmee liet hij Robert Swarts achter zich. Die laatste verloor zijn leidende positie pas op de slotdag, met het verschil dat hij de uitgevallen Romain Bardet in zijn ploeg had in plaats van Landa.

De top-5 uit WielerFlits Ploegleider vind je zo dadelijk hieronder, dinsdag volgt nog een interview met eindwinnaar Mas Boom. Wat overigens opvalt is dat geen enkele deelnemer die in de top-10 geëindigd is, eindwinnaar Jai Hindley (15 punten) in zijn selectie had opgenomen. Hij was nochtans na Richard Carapaz de renner die het meeste aantal punten verdiende. Na het tweetal volgt Démare, die dagelijks punten opleverde toen hij de paarse puntentrui droeg. Giro-revelatie López volgt daarna op de vierde plek.

Daarmee was de winnaar van het jongerenklassement – die ook tien dagen het roze droeg – de beste prijs-kwaliteit-aankoop van het spel. Hij koste immers maar één punt, maar daarvoor bezorgde hij spelers wel maximaal 262 punten. Andere renners voor een klein prijsje die het goed deden, waren bergklassement-winnaar Koen Bouwman (twee budgetpunten tegenover 202 klassementspunten), Lennard Kämna (4 tegenover 186) Thymen Arensman (2 tegenover 156 punten), Jan Hirt (3 tegenover 154), Santiago Buitrago (2 tegenover 145) én Gijs Leemreize (1 tegenover 143).

Eindklassement Giro-spel WielerFlits Ploegleider

Mas Boom – Mario’s Choice: 2036 punten

Robert Swarts – Het Kleine Verzet: 2004 punten

Erik Blok – Blok United: 1992 punten

4. Tim – Equipo Ketonen Pharma: 1983 punten

4. Paul Beogerd – Tedder Cycling Team: 1983 punten

Volledig eindklassement

Schrijf je nu in voor het WielerFlits Ploegleider-managementspel tijdens de Tour de France!