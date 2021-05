Giro 2021: Voorbeschouwing bergetappe naar Alpe di Mera

In de negentiende etappe van de Giro d’Italia krijgen de renners 166 kilometer en drie beklimmingen voor de wielen geschoven. Daarmee wordt het opnieuw een cruciale dag voor Egan Bernal, de leider van het algemeen klassement. Op Sega di Ala kreeg hij het moeilijk, hoe is de Colombiaan daarvan hersteld? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De start ligt vandaag in Abbiategrasso, wat afstamt van het Latijnse Habiate qui dicitur Grasso, wat weer zoveel betekent als ‘Vruchtbare Vallei’. Deze Romeinse nederzetting kreeg in 1932 stadsrechten en was in 2018 en 2020 al gastheer van een etappestart in de Giro.

Vanaf Abbiategrasso koerst het peloton 24 kilometer in noordwestelijke richting naar Novara. Deze stad doet wellicht een belletje rinkelen, want ongeveer tweeënhalve week geleden finishte de tweede etappe van deze Giro hier nog. Toen won Tim Merlier er de massasprint.

Daarmee lijkt de ‘Ronde’ van Italië bijna voltooid, maar niets is minder waar: na Novara begint deze etappe pas serieus te worden. Aanvankelijk stond hier de Mottarone-klim (15 km aan 6,5%) gepland, maar het recente kabelbaandrama op die berg heeft geleid tot een parcourswijziging. In plaats daarvan is de Alpe Agogna van vierde categorie toegevoegd. Door deze aanpassing is de etappe ook tien kilometer korter dan gepland.

Op de top van de Alpe Agogna hebben de renners 83 kilometer koers achter de rug. Er wordt vervolgens ongeveer tien kilometer afgedaald naar Stresa, een dorp aan het gigantische Lago Maggiore. Ruim vier kilometer verderop passeert het peloton de eerste tussensprint in Baveno. Na een tijdje vals plat omhoog gereden te hebben, doemt de 928 meter hoge Passo della Colma op.

Deze klim werd nog nooit eerder beklommen in de Giro, dus voor veel renners is het een eerste kennismaking met deze bergpas. Met zijn lengte van 7,5 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 6,4% hoort de klim thuis in de derde categorie volgens de organisatie.

Vanaf de top van de Passo della Colma is het nog een kleine veertig kilometer tot de finish. Daarvan zijn er tien in dalende lijn. Na nog eens dertien licht oplopende kilometers volgt na 151 kilometer de tweede tussensprint in Scopetta. Daarna is het nog vijf kilometer tot de slotklim van Alpe di Mera.

Net als de Passo della Colma is Alpe di Mera (eerste categorie) een debutant in het Giroparcours. Over 9,7 kilometer aan 9% gemiddeld voert de weg naar het hoogste punt van deze etappe. De Alpencol nabij Valsesia is met zijn 1.531 meter namelijk het dak van deze Girorit.

De Alpe di Mera lijkt een loper te zijn, maar schijn bedriegt. In de eerste drie kilometer zijn de gemiddelde percentages ongeveer 7%, wat daarna oploopt tot stroken aan 9%. In de laatste vijf kilometer zakt het gemiddelde percentage nauwelijks onder de 10%. Op ongeveer drie kilometer van de top ligt nog een passage van 14%, het steilste stuk van de klim.

Start: 12.35 uur in Abbiategrasso

Finish: tussen 17.00 en 17.35 uur in Alpe di Mera

Afstand: 166 kilometer

Favorieten

Er waren enkele scheurtjes in het bastion-Bernal zichtbaar afgelopen woensdag, toen in die bergetappe naar Sega di Ala. Tot op dat moment leek Egan Bernal onaantastbaar. Hij leek zijn koers af te stemmen op Simon Yates en kon de eerste demarrage van de Brit dan ook volgen, maar even later stond hij geparkeerd. Bernal hield de schade beperkt, maar de concurrentie zal kansen zien. Te beginnen met deze aankomst naar Alpe di Mera.

Je moet het ijzer smeden als het heet is. Simon Yates en BikeExchange zullen hun kans willen grijpen. Ja, hij staat ruim drie minuten achter op Egan Bernal, maar de Britse klimmer weet wat het is om in de laatste dagen de roze trui kwijt te raken. Op Sega di Ala had hij de kans om meer tijd terug te pakken dan de 53 seconden die hij nam. “Maar ik zat al op de limiet, dus ik kon niet meer versnellen om het gat nog verder te vergroten”, vertelde Yates na afloop. Doet hij nog een alles-of-niets-poging om te testen of Bernal écht op breken staat?

Woensdag zette Yates zijn manschappen ook op kop om de druk op te voeren, al zal hij het nu moeten doen zonder de sterke Nick Schultz, die met een handbreuk de Giro verlaten heeft. Mikel Nieve lijkt nu de belangrijkste helper bergop te zijn, maar Yates zal het voornamelijk zelf moeten doen.

Als je op een slechte dag ‘maar’ 53 seconden verliest op je, op het oog, grootste concurrent, dan mag rozetruidrager Egan Bernal daar blij mee zijn. De grote vraag is of het een momentopname was, of dat dit het begin van het einde is voor de kopman van INEOS Grenadiers? Was het inderdaad gebrek aan parcourskennis, zoals hij na afloop vertelde? Of speelt zijn rug weer op? Allemaal vragen. Zelf wilde de Colombiaan er niet te veel woorden aan vuil maken.

“Ik wil van het verlies ook geen drama maken. Mede dankzij ploegmaat Daniel Martínez heb ik de schade toch kunnen beperken. Hij wachtte op me, motiveerde me en dat gaf me extra energie”, aldus Bernal. Hoe sterk de troepen van INEOS Grenadiers ook zijn, je bent als ploeg zo sterk als je kopman. Mocht Bernal zich herpakken, dan is hij uiteraard een kandidaat voor de ritzege op Alpe di Mera. Het zou zijn derde etappeoverwinning van deze Giro zijn.

João Almeida lijkt als herboren in deze Giro. Op Sega di Ala was hij de beste van de klassementsrenners en daardoor is hij opgeklommen naar de achtste plaats, op een kleine negen minuten van Bernal. De ‘Wat als?’-vragen over zijn helpersrol voor Remco Evenepoel zullen gesteld blijven worden, maar als de Portugees van Deceuninck-Quick-Step deze vorm doortrekt, dan zit een plaats in de top-5 er misschien nog wel in. De verschillen tussen de nummer vier en de nummer negen is ruim drie minuten, dus alles kan daar nog gebeuren.

Naast Bernal is Damiano Caruso de meest constante renner in de top van het klassement. De Italiaan van Bahrain Victorious erkende te hebben afgezien woensdag, maar dat ook de roze trui in de problemen zat, gaf hem hoop. Caruso is nog altijd de nummer twee van het klassement, en nog altijd denk je soms van: Is dat echt Caruso? Geheel in Zubeldia Award-stijl, maar dat terzijde. En mocht Bernal echt breken, dan staat de ervaren klimmer op pole position om hem te bedreigen. Het verschil is 2.21 minuut…

Aleksandr Vlasov kende een slechte dag op Sega di Ala. Hij verloor bijna twee minuten op Bernal en nog meer op Yates, waardoor hij nu aankijkt tegen een achterstand van ruim zes minuten. De kopman van Astana-Premier Tech voelde zich de hele dag al niet goed, zei hij achteraf. “Al met al kon ik de schade zo veel mogelijk beperken, maar dit was zeker niet mijn beste dag”, aldus de Rus. Blijft het bij Vlasov bij die ene slechte dag, of is het verval ingezet? Diezelfde vraag kunnen we stellen bij Romain Bardet en Hugh Carthy, die ook veel tijd verloren woensdag.

Voor Israel Start-Up Nation kan de Giro d’Italia al niet meer stuk. De inmiddels afgestapte Alessandro De Marchi droeg al de roze trui en daar kwam de ritzege van Daniel Martin bij deze week. Op de slotklim naar Sega di Ala wist de Ier, die meezat in de vluchtgroep van de dag, zijn voorsprong van 1.20 minuut knap vast te houden. Almeida en Yates maakten nog wel tijd goed op Martin, maar de groep-Bernal kwam niet of nauwelijks dichterbij. Als Martin wil en kan, kan hij op Alpe di Mera profiteren van de strijd in de top. Zelf is hij tiende op dertien minuten achterstand. Ruimte gaat hij dus zeker krijgen.

Ook de optie dat een sterke vluchtersgroep het uitzingt tot het einde houden we voor mogelijk. Mocht geen enkele ploeg van een klassementsrenner willen achtervolgen, dan komt de druk op de schouders van INEOS Grenadiers te liggen. En de Britse formatie heeft geen enkele reden om een kopgroep terug te halen, omdat dan ook eventuele bonificaties aan de streep verdeeld worden onder de klassementsrenners.

Om te winnen op Alpe di Mera moet je een uitstekende klimmer én goed in vorm zijn. We kijken dan meteen naar Antonio Pedrero van Movistar. De Spanjaard toonde zich de afgelopen week al meerdere keren, maar telkens lukte het niet. Heeft hij na zijn aanvalspogingen richting Cortina d’Ampezzo (waar hij twaalfde werd, red.) en Sega di Ala (achtste, red.) nog de kracht voor een nieuwe poging? In zijn kielzog mogen we dan ook Davide Formolo van UAE Emirates niet vergeten. Hij werd in Cortina d’Ampezzo negende en zal opnieuw zijn kans wagen.

Nederlanders in de aanval hebben we ook genoeg gezien. Voor een eventuele ritzege op Alpe di Mera kijken we naar twee renners, te beginnen met Koen Bouwman. In de derde week komt hij er vaak ‘doorheen’ en dat is te zien aan zijn positie in het klassement: veertiende. Het doel van Jumbo-Visma is nog wel om een rit te winnen. Dat zal van Bouwman of George Bennett moeten komen, omdat Tobias Foss vooral in de top-10 wil blijven staan. Bouwman ging al vaker in de aanval deze Giro en krijgt vrijdag nog een kans.

Ook Bauke Mollema schuiven we naar voren. Talloze pogingen gingen in rook op voor de klimmer van Trek-Segafredo. Is het nu dan ein-de-lijk raak? Zo ja, dan treedt hij net als Dan Martin in het rijtje renners met ritzeges in Giro, Tour en Vuelta.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Simon Yates

*** Egan Bernal, João Almeida

** Damiano Caruso, Aleksandr Vlasov, Daniel Martin

* Antonio Pedrero, Koen Bouwman, Davide Formolo, Bauke Mollema

Giro 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Bij de start in Abbiategrasso is het uitstekend fietsweer voor de heren coureurs. De temperatuur is ongeveer 23 graden Celsius, bij een zonnetje die zich soms verschuilt achter lichte bewolking. Er staat nauwelijks wind. In de buurt van finishplaats Alpe di Mera blijft de bewolking maar is de temperatuur wat gezakt, tot ongeveer 18 graden Celsius. De kans op neerslag is, gelukkig, nihil.

De tv-uitzending op Eurosport 1 begint om 12.05 uur. Dat betekent dat de etappe in zijn geheel te zien is. Zonder onderbrekingen kijken? Dan moet je bij de Eurosport Player of GCN zijn.