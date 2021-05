Giro 2021: Deceuninck-Quick-Step met terugkerende Evenepoel en Almeida

Remco Evenepoel en João Almeida zijn de meest in het oog springende namen bij Deceuninck-Quick-Step in de Giro d’Italia. Almeida hoopt er opnieuw te staan, nadat hij vorig seizoen vijftien dagen het roze droeg. Voor Evenepoel wordt het zijn rentree na zijn zware val in de Ronde van Lombardije.

Eigenlijk zou Evenepoel vorig seizoen al zijn debuut maken in de Giro d’Italia, maar vanwege de gevolgen van zijn val stond hij lange tijd aan de kant. Zaterdag mag de 21-jarige renner alsnog op voor zijn eerste Giro, die tevens zijn eerste koers van het seizoen wordt. “Na zo’n lange periode ben ik blij dat ik weer ga koersen. Ik heb hard gewerkt om klaar te zijn voor mijn eerste grote ronde”, laat hij via zijn ploeg weten.

“Omdat het mijn eerste koers sinds augustus wordt, moeten we afwachten hoe mijn lichaam gaat reageren. We bekijken het van dag tot dag en zullen zien hoe het gaat. Dat ik weer terug ben bij mijn ploeggenoten en de staf is het belangrijkst. Dat maakt me echt blij”, aldus de jonge Belg.

Almeida wil er weer staan

Almeida reed in 2020 in de Giro d’Italia zijn eerste grote ronde en was daarin meteen een van de ontdekkingen van het peloton. De Portugees droeg vijftien dagen het roze en eindigde als vierde in het klassement. “De Giro was vorig jaar een ongelooflijke ervaring. In die drie geweldige, maar zware weken heeft de ploeg zich geweldig ingespannen. We vochten voor een goed resultaat en uiteindelijk eindigde ik als vierde.”

De 22-jarige renner, die dit seizoen al derde was in de UAE Tour en ook in Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië naar de top-10 reed, wil er de komende drie weken weer staan. “Ik wil weer voor een mooi resultaat strijden en een goed gevoel hebben, dat is het allerbelangrijkst. Hopelijk gaat het goed en rijden we een aantal mooie uitslagen bij elkaar. De bergetappes spelen dit jaar een belangrijkere rol, dus we moeten zorgen dat we consistent zijn.”

Ploegleider Davide Bramati ziet dat zijn ploeg in de eerste week al met een paar lastige etappes te maken krijgt. “En laten we de rit naar Montalcino niet vergeten met 35 kilometer over onverharde wegen. Zoals in elke grote ronde is de laatste week de zwaarste en belangrijkste met een veel loodzware beklimmingen. Al met al verwachten we een zware koers, maar we zijn allemaal echt gemotiveerd”, aldus de 52-jarige Italiaan.

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

João Almeida

Rémi Cavagna

Remco Evenepoel

Mikkel Honoré

Iljo Keisse

James Knox

Fausto Masnada

Pieter Serry