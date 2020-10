Giro 2020: Team Sunweb geeft na veelbesproken ronde kijkje achter de schermen

Jai Hindley en Wilco Kelderman finishten namens Team Sunweb als tweede en derde in de voorbije Giro d’Italia, maar na afloop ging het toch vooral over de tactische aanpak van de formatie in de slotweek van de Italiaanse ronde. In een korte documentaire zien we nog niet eerder vertoonde beelden.

Zo komt ook de inmiddels veelbesproken Stelvio-etappe ter sprake. In de achttiende etappe naar het meer van Cancano bleek Kelderman niet in staat om het helse tempo van Rohan Dennis te volgen. Hindley was wel sterk genoeg om Dennis en Tao Geoghegan Hart te volgen en moest die laatste zien te schaduwen richting de finish.

Team Sunweb trok dus niet vol de kaart van Kelderman. In aanloop naar de slotklim zagen we zelfs hoe Kelderman werd achtergelaten door de ploegleiderswagen van Team Sunweb, die op weg was naar Hindley. In de documentaire is te zien dat de ploegleiding tegen Kelderman aangaf dat ze uiteindelijk achter de Nederlander zouden postvatten.

