Giro 2020: Roze droom Kelderman spat uiteen, Hart wint in Sestriere

Wilco Kelderman zal morgen niet in de roze trui beginnen aan de afsluitende tijdrit naar Milaan. De Nederlander kende in de laatste bergetappe naar Sestriere een mindere dag en verloor aan de streep anderhalve minuut op ritwinnaar Tao Geoghegan Hart en Jai Hindley. Hindley neemt het roze over, maar Hart staat in dezelfde tijd.

Twaalf en vijftien seconden: dat was de voorsprong van rozetruidrager Wilco Kelderman voor aanvang van de laatste bergetappe naar Sestriere. De renner van Team Sunweb moest vandaag Tao Geoghegan Hart, de nummer drie in het klassement op slechts vijftien tellen van het roze, goed in de gaten houden. En ook Jai Hindley, de ploegmaat van Kelderman en de nummer twee in de stand, kon vandaag een cruciale rol spelen op weg naar skidorp Sestriere.

Aanvankelijk stonden de beklimmingen van de Colle dell’Agnello en de Col d’Izoard vandaag in het routeboek, maar de Franse regering verbood een passage over Frans grondgebied. Mauro Vegni moest als grote baas van de Giro d’Italia terug naar de tekentafel en kwam met een alternatieve etappe op de proppen: een vrij lange bergrit met een driedubbele beklimming van Sestriere. Het startschot klonk vanochtend om 11.00 uur in Alba.

Omvangrijke vlucht

De vlucht van de dag kwam al vrij snel tot stand en bestond dit keer uit 21 renners. Er was geen direct gevaar voor de mannen van het klassement, aangezien de best geplaatste renner (Brandon McNulty) in de kopgroep al een achterstand had van ruim 33 minuten op leider Kelderman. Er zaten ook opvallend veel rappe mannen vooraan met paarsetruidrager Arnaud Démare, Elia Viviani, Davide Cimolai, Davide Ballerini en Andrea Vendrame.

Samenstelling kopgroep Arnaud Démare, Simon Guglielmi en Geoffrey Bouchard (Groupama-FDJ), Kamil Malecki (CCC), Tanel Kangert (EF Pro Cycling), Amanuel Ghebreigzabhier en Matteo Sobrero (NTT Pro Cycling), Davide Villella en Einer Rubio (Movistar), Nicola Conci en Julien Bernard (Trek-Segafredo), Davide Ballerini, Pieter Serry en Mikkel Frohlich Honoré (Deceuninck-Quick-Step), Matthew Holmes (Lotto Soudal), Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation), Andrea Vendrame (AG2R La Mondiale), Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF Faizanè), Brandon McNulty (UAE Emirates), Elia Viviani (Cofidis) en Jan Tratnik (Bahrain McLaren).

In het peloton zagen we de mannen van Astana (voor Jakob Fuglsang, de nummer zes in het klassement) en Bahrain McLaren (voor nummer vier Pello Bilbao) het vuile werk opknappen, waardoor de voorsprong van de 21 vluchters bleef schommelen rond de zeven minuten. Fuglsang voelde zich blijkbaar goed in de laatste bergrit van deze Giro en dus liet hij zijn ploegmakkers volle bak op kop rijden. De Deense klimmer had snode plannen.

In aanloop naar de eerste passage van Sestriere werd het verschil teruggebracht tot vijf minuten. Op de beklimming zelf gebeurde er aanvankelijk vrij weinig. Voor enkele snelle vluchters ging het te hard, terwijl in het peloton nog een mannetje van Astana op kop reed voor Fuglsang. Op de steilere stroken van Sestriere zagen we plots de mannen van INEOS Grenadiers naar voren schieten. Salvatore Puccio was de eerste renner die zich opofferde voor kopman Hart.

Ballerini daalt als een bezetene

Filippo Fiorelli, eerder nog in de problemen gemeld, kwam met nog 52 kilometer te gaan als eerste boven in Sestriere. De Italiaan van Bardiani-CSF-Faizanè wist zo twaalf bergpunten te sprokkelen, maar Ruben Guerreiro uit de bergtrui rijden was al lang geen optie meer. In de afdaling van Sestriere ging Ballerini als een bezetene tekeer, in de hoop met voorsprong te beginnen aan de tweede passage van de Alpenklim.

De rappe Italiaan slaagde in zijn opzet en begon met een halve minuut voorsprong aan de volgende beklimming in Sestriere, ditmaal vanuit Cesana. De kopgroep begon volledig verbrokkeld aan de weg omhoog, waardoor iedereen op zichzelf was aangewezen. In de groep der favorieten werd Puccio afgelost door een drievoudige ritwinnaar. Filippo Ganna wist in tijdritmodus de favorietengroep stevig uit te dunnen.

IJzersterke Dennis zorgt voor het nodige sloopwerk, Kelderman haakt af

Zo moest Rafal Maja, de nummer tien in het klassement, overboord. De Poolse klimmer sukkelt al enkele dagen met zijn gezondheid en kreeg vandaag een gevoelige dreun te verwerken. Inmiddels was het de beurt aan de man van de Stelvio, Rohan Dennis, om zichzelf volledig leeg te rijden in dienst van Hart. En de Australische tijdritklepper bleek opnieuw over een begenadigde dag te beschikken: Fuglsang, Pozzovivo en Nibali moesten er nog maar eens af.

Op dertig kilometer van de streep zagen we Jai Hindley angstvallig achterom kijken, aangezien Kelderman enkele meters moest laten. De leider in de Giro had het zichtbaar lastig en moest het supertrio (Dennis, Hart en Hindley) laten gaan. Kelderman vond zichzelf terug in een groepje met Bilbao, Almeida en Pozzovivo en een teruggekeerde Nibali. Het verschil tussen de groep Hart-Hindley en de groep-Kelderman liep al snel op tot veertig seconden.

In een razende vaart naar de slotklim

Intussen bereikte Einer Rubio als eerste de finish in Sestriere, alleen moest de Colombiaan van Movistar nog bijna dertig kilometer afwerken. De renners kregen namelijk nog een derde keer de klim in Sestriere voor hun wielen geschoven. Dennis, Hart en Hindley volgden op anderhalve minuut, vervolgens was het nog eens goed veertig seconden wachten op het groepje met daarin Kelderman.

De Nederlander kon onbedoeld nog rekenen op steun van enkele renners van Trek-Segafredo (voor Nibali) en Deceuninck-Quick-Step (in dienst van Almeida), niet onbelangrijk met nog een afdaling naar de voet van de slotklim in het verschiet. Het verschil bleef schommelen rond de veertig seconden, maar Kelderman en co slaagden er niet in om nog voor de slotklim weer aan te sluiten. Op de laatste beklimming kregen we vervolgens een man-tegen-man gevecht voor de ritzege en de roze trui.

Roze droom Kelderman spat uiteen, Hart versus Hindley

Rubio, Serry en Ballerini, de laatste overlevers van de vroege vlucht, begonnen gezamenlijk aan de slotbeklimming. De drie koplopers kregen echter al snel het gezelschap van Dennis, Hart en Hindley. Aan de roze droom van Kelderman leek inmiddels een einde te komen, aangezien het verschil opliep tot anderhalve minuut. Het ging op de slotklim tussen Hart en Hindley, de twee beste klimmers in deze Giro d’Italia.

De Australiër was bij de tussensprint in Sauze di Cesana, op 7 kilometer van de streep, bij de les en pakte drie bonificatieseconden. Hart wist daar twee boniseconden te rapen. Op de steilere stroken van Sestriere liet Hart het werk nog altijd over aan Dennis, waardoor het verschil met de groep-Kelderman toch weer wat kleiner werd. De roze trui volgde met nog vijf kilometer te klimmen op anderhalve minuut van de koplopers. Een kilometer verder was het nog maar één minuut.

Hindley krijgt Hart niet uit het wiel, Brit wint de sprint

Was er een nieuwe omwenteling in de maak? Daar leek het niet op, aangezien Kelderman moest passen bij een versnelling van Almeida, die ook in de voorlaatste etappe nog indruk wist te maken. Kelderman moest dus passen, terwijl Hindley met twee fikse demarrages Hart probeerde te lossen. De Brit bleek echter taai en weigerde te plooien, waardoor het tempo weer omlaag ging. Dit gaf weer de gelegenheid aan Dennis om opnieuw aan te sluiten en het tempo hoog te houden.

Hindley en Hart moesten het uiteindelijk gaan uitmaken in een elitesprintje voor de overwinning. De renner van INEOS Grenadiers ging de spurt als eerste aan en wist Hindley vakkundig van zich af te houden. Dit betekent dat Hart en Hindley in dezelfde tijd staan met de slottijdrit naar Milaan nog voor de boeg. De Australiër heeft nu de roze trui in zijn bezit, maar Hart staat in dezelfde tijd en is op papier de betere tijdrijder.

Kelderman zakt naar de derde plaats in het klassement, op 1:32 van zijn ploegmaat Hindley. Bilbao staat nog altijd vierde, maar voelt wel de hete adem van Almeida in zijn nek.