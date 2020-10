Giro 2020: Prijzengeld niet naar renners na protest om rit in te korten

De Giro-organisatie is not amused met het protest van de renners om de negentiende etappe in te korten. RCS heeft besloten het prijzengeld van de rit naar Asti niet aan de renners te geven, maar aan een goed doel te schenken.

Giro-baas Mauro Vegni dreigde na de rit al het prijzengeld in te houden, omdat hij vond dat er ‘niet gekoerst was’ in de 124 kilometer. Nu heeft de organisatie bekendgemaakt wat de ‘straf’ is voor de renners. “Het prijzengeld van de etappe van vandaag wordt gedoneerd aan de organisatie van een medisch centrum dat zich inzet tegen het coronavirus”, schrijft de organisatie.

The prizes of today’ Stage will be donated from the organizers to a Medical Center committed in the fight against Covid-19. I premi della tappa odierna sono stati annullati e l'organizzazione li devolverà ad una struttura sanitaria impegnata nella lotta al Covid-19.#Giro — Giro d'Italia (@giroditalia) October 23, 2020