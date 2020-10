Giro 2020: Ook Patrick Gamper blijft aan de kant in achtste etappe zaterdag 10 oktober 2020 om 10:46

Het peloton van de Giro d’Italia gaat in de achtste etappe met een pak minder renners van start. Van vier renners was al bekend dat ze niet aan het vertrek staan en zaterdagochtend kondigde BORA-hansgrohe aan dat ook Patrick Gamper de strijd staakt.

Gamper hield aan een valpartij in de etappe naar Brindisi meerdere kneuzingen en verwondingen over in delen van het gezicht en aan de schouder, elleboog, heup en knie. Daarom werd besloten om de 23-jarige Oostenrijker, die eerder dit jaar tweede werd op het Oostenrijks kampioenschap tijdrijden, aan de kant te houden in de achtste rit.

Eerder werd bekend dat ook Edoardo Affini, Tony Gallopin, Sean Bennett en Simon Yates, die een positieve coronatest had afgelegd, vandaag niet meer aan de start verschijnen.