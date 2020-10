Giro 2020: Leider Almeida sprokkelde vier seconden bonificatie: “Kan belangrijk zijn”

Giro-revelatie João Almeida weigert voorlopig tekenen van zwakte te vertonen. De jonge Portugees verteerde de rustdag prima en sprokkelde gisteren toch maar weer vier seconden bonificatie. “Als ik dat een paar keer kan doen, kan dat misschien wel een verschil maken op het einde.”

Almeida startte in het interview met Renaat Schotte om de ploegmaats bij Deceuninck-Quick-Step uitgebreid te bedanken voor de manier waarop zij hem gisteren bijstonden. De 22-jarige Portugees toonde zich in de straten van Tortoreto de snelste van de groep de favorieten en sprokkelde met die derde plaats vier bonificatieseconden.

“Vier seconden is niet veel”, vertelde Almeida erover. “Maar als ik dat af en toe eens kan doen, kan het op het einde misschien wel een verschil maken.” Ook in de vijfde etappe, met aankomst in Camigliatello Silano, graaide hij zo al eens vier seconden mee. Hij blijft rozetruidrager en telt nu 34 seconden voorsprong op Wilco Kelderman, voorlopig zijn dichtste belager.

“Het is nu kwestie van goed te herstellen, want het is nog zes dagen tot de volgende rustdag. Er kan veel gebeuren”, besefte Almeida ook. De Giro winnen door een eventueel vroegtijdig einde door Covid-19, houdt hem voorlopig niet bezig. “Zoals de situatie nu is, zou dat misschien kunnen, maar niemand wil een grote ronde winnen die maar twee weken duurde. Als het zo is, dan is het zo. Het is voor iedereen gelijk. Maar ik hoop dat we doorgaan tot in Milaan”, besloot hij.