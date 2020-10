Giro 2020: Démare zeker van puntentrui, Guerreiro bergkoning

De strijd om de roze trui ligt nog helemaal open met nog één etappe te gaan, maar Arnaud Démare en Ruben Guerreiro zijn al zeker van de paarse puntentrui en blauwe bergtrui. Een kleine kanttekening: beide renners moeten nog wel de afsluitende tijdrit naar Milaan afwerken.

Démare moest voor de puntentrui afrekenen met Peter Sagan, maar de Fransman bleek veruit de snelste in deze Giro en zal zondag met ruime voorsprong finishen op de Slowaak. Démare won namens Groupama-FDJ liefst vier etappes. In de vierde etappe naar Villafranca Tirrena was het voor de eerste keer raak.

Démare won ook in Matera, Brindisi en Rimini. Sagan zal als tweede finishen, terwijl João Almeida de nummer drie is in het klassement. In het bergklassement is het verschil tussen de nummers één en twee ook behoorlijk groot. Ruben Guerreiro, ritwinnaar in Roccaraso, verzamelde de voorbije weken 234 punten.

Hart sprokkelde, mede door ritzeges op Piancavallo en Sestriere, 157 punten. Thomas De Gendt, Rohan Dennis en Ben O’Connor maken de top-5 vol. De strijd om de witte en roze trui belooft razendspannend te worden, aangezien Hindley en Hart in dezelfde tijd staan.

Puntenklassement na twintig etappes

1. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) – 233 punten

2. Peter Sagan (BORA-hansgrohe) – 184 punten

3. João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) – 101 punten

4. Andrea Vendrame (AG2R La Mondiale) – 78 punten

5. Diego Ulissi (UAE Emirates) – 77 punten

Klassement

Bergklassement na twintig etappes

1. Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) – 234 punten

2. Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) – 157 punten

3. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) – 122 punten

4. Rohan Dennis (INEOS Grenadiers) – 119 punten

5. Ben O’Connor (NTT Pro Cycling) – 71 punten

Klassement