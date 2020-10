Giro 2020: Alle renners testen negatief op corona voor belangrijke Stelvio-rit

Giro-organisatie RCS heeft in de slotweek extra coronatests uitgevoerd in het peloton. Van de 484 afgenomen tests had een een positief resultaat, dat ging om een medewerker van Astana. Alle renners zijn coronavrij en kunnen ‘gewoon’ van start gaan in de achttiende etappe, met onderweg de Stelvio en finish op Laghi di Cancano.

De coronatests zijn dinsdag en woensdag uitgevoerd. De organisatie kondigde al aan de renners en omkadering binnen de koers meer te testen, om eventuele besmette mensen zo snel mogelijk uit de bubbels te halen en op die manier het peloton coronavrij naar Milaan te brengen.

De Astana-medewerker die positieve testte op het coronavirus is direct uit de ‘ploegbubbel’ gehaald en zal in quarantaine gaan. De rest van het Giro-circus kan verder. Afgelopen maandag, op de rustdag, werd nog een positieve coronatest afgenomen bij Fernando Gaviria. De Colombiaan kon daardoor niet van start in de derde week van de rittenkoers.